Otra vez octubre

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Otra vez llega octubre con mucho ímpetu para ayudar y apoyar a las mujeres que lo necesitan, llega el mes rosa de las donaciones más esperadas en todo el año. Hoy nos hacemos escuchar por esas personas que marcaron nuestras vidas de una manera u otra.

Y es cierto, porque el cáncer, siendo la segunda enfermedad en el mundo con más muertes en el año, nos hemos detenido a pensar: ¿Acaso el cáncer conoce de tiempos, edades o géneros? A pesar de lo crudo o fuerte que pueda sonar, he perdido seres muy queridos y amistades muy cercanas que han pasado por esta situación tan poco deseable, como también puedo asumir que los que me leen en este momento, han pasado o vivido muy de cerca esta enfermedad. Espero que puedan entender este sentir.

Específicamente hablando del cáncer de mama, recordemos que es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de células de la glándula mamaria, que forma un tumor maligno. Tiene cura si es detectado desde sus inicios. Para detectar esta enfermedad es importante que la mujer conozca su cuerpo y estar atenta ante eventuales alteraciones. Si se observa alguna anormalidad, debe buscar atención médica.

En el país, contamos con diversas organizaciones comprometidas con la sociedad enfocadas en concienciar y ayudar en la detección temprana, como es el caso de FundAyuda, que este año, con su campaña una Cita Que Cura, convoca a las mujeres a realizarse su examen anual, así mismo, invitan a apoyar esta campaña difundiendo el poder curativo de las palabras y ganar un monto participando con el mejor diseño en el concurso a través de las redes sociales de FundAyuda.

Debemos aprovechar para alzar nuestras voces estos 31 días, que las campañas hagan efecto entre nosotras y tomemos conciencia. Ahora, te pregunto: ¿Cuántas horas pasas revisando tus redes sociales? ¿Dos, tres o cuatro horas diarias? Créeme que haciéndote tu examen invertirás menos tiempo. Tu mente y cuerpo necesitan de tu cuidado.

Con salud tendremos el tiempo para invertir en cada meta propuesta, con salud continuarás estudiando o trabajando con más energía; con salud eres afortunada de no preguntarte que pasaría si mañana no estás junto a los seres que más amas y así podría continuar. Vamos, chicas, sé que es un tema tedioso y poco amigable de hablar, pero si no lo hacemos, ¿quién lo hará por nosotras?

Escuchemos y tomemos las recomendaciones como hábito y no de vez en cuando, ya que nosotras no estamos alejadas de esta enfermedad. El cáncer de mamas no es una enfermedad exclusiva de mujeres mayores, no… silenciosa, sí.

Hay que escuchar y tomar las riendas de nuestra vida, nuestra salud es importante. ¡Qué mejor manera para cuidar de nuestra salud que haciéndonos nuestro chequeo anual? No importa tu edad, tu trabajo, tu estatus social, el cáncer no va a discriminar, por lo cual no debes presumir que no te puede pasar solo porque no cumples con alguna de las señales.

Si escuchamos los consejos, actuamos rápido y a tiempo, el cáncer no tiene que ser sinónimo de muerte, puede ser sinónimo de fortaleza. Al hacerte tu examen, estás dando el ejemplo de que la salud es sinónimo de amor propio. Te invito a que te des una oportunidad visitando a tu médico. Toma en cuenta que el cáncer se manifiesta en cualquier mes, no esperes que pase otra vez octubre.

El autor es Embajadora de FundAyuda