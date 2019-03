Los viajes del cemento

La industria del cemento es de vital importancia para el desarrollo. Con el cemento se logran diversos acabados dependiendo de las mezclas y materiales que se le agreguen, quizás el más importante, el concreto, que es cemento con arena , piedra picada y agua .

Gracias al cemento tenemos viviendas, hospitales, carreteras, represas, escuelas, etc.

Para fabricar cemento hay que hacer grandes inversiones, que comienzan por la construcción de una planta, el uso de mucho combustible y de una materia prima que es básica, y principalmente piedra caliza, que se tritura, se calienta en hornos para convertirla en clínker, y luego se mezcla con yeso en molinos, con cuerpos moledores de acero, que trituran el contenido para hacerlo de la consistencia necesaria.

Mientras más cerca esté la planta de fabricación de cemento de la fuente de materia prima principal (piedra caliza), más eficiente y económico será el producto final. Otro factor de determinación de la ubicación física de una planta cementera es la proximidad con los mercados que lo van a consumir, o con lugares desde los cuales sea fácil transportarlo.

Las fábricas de cemento deben funcionar siempre, pues detenerlas y volverlas a arrancar resulta en costos adicionales muy elevados .

Tenemos, pues, dos variables importantes en la determinación de los costos de producción: volúmenes producidos que deben ser vendidos, y distancia a recorrer del cemento hasta el consumidor final . Si no se vende todo el cemento producido en el mercado natural de cada planta, hay que almacenarlo o venderlo en lugares más alejados a un costo mayor de transporte.

Por eso se dice que al cemento no le gusta viajar… porque esos viajes son muy costosos, y cuando es a otros países , quizás el precio del viajero no sea atractivo para el nuevo mercado. Sucede una de dos cosas: el precio es mayor, en cuyo caso el viaje valió la pena, o casi siempre lo contrario, el precio es menor, pero en ese último caso al menos se logra la venta, que compite con perderlo y asumir un costo adicional de destruirlo y acomodarlo donde no perturbe al medio ambiente . Esto tiene una explicación: el cemento va perdiendo sus cualidades con el tiempo y la humedad, y luego de seis meses aproximadamente deja de ser vendible.

Los países que reciben cemento importado deben tomar ciertas medidas de protección para su industria local si la tienen. La primera es controles de calidad, que se aplican exigiendo pruebas de laboratorios independientes, que certifiquen su calidad, incluyendo la fecha de producción, que es primordial conocer para saber cuánto tiempo más de vida útil antes de ser consumido le queda. La segunda es darle el derecho a los productores locales de poder verificar, mediante un procedimiento administrativo especial, que los precios no sean inferiores a los costos de producción, para evitar el llamado dumping.

Se trata entonces de proteger al consumidor con la calidad , y a los productores locales con el precio mínimo.

Es muy importante la libre competencia, que incluye a los productores locales y a los importadores, que al final favorecen al consumidor y a la industria .

No hay cemento “malo” en mercados donde el cemento “viajero” llega porque ve oportunidades de demanda o de precio. Tratemos de que se cumpla la ley para que la libre competencia, la protección del consumidor y la industria local puedan convivir en armonía. Hay buenas y útiles experiencias en muchos países que han enfrentado esta realidad , que se pueden replicar y administrar de manera sencilla y justa, y de ese modo lograr que el mercado vaya ajustando los precios de forma equitativa, para que los viajes del cemento sean útiles a todos.

El autor es consejero legal internacional