Exclusivo

Lope de Vega inmortalizó en La dama boba (1613) un estribillo que resumía el pulso comercial y la opulencia de su tiempo: «¿De dónde vienen, descalzos, / con la plata y con el oro? [...] ¡Vienen de Panamá!». Cuatro siglos después, y a las puertas de conmemorarse el Bicentenario del Congreso Anfictiónico (1826), las aguas han regresado a su nivel mediante una carambola geopolítica deliciosa. En el altar diseñado por Bolívar para blindar al continente de las ambiciones de la Corona, los laureles ya no brotan del suelo americano; esta vez, los protagonistas galardonados vienen de España.

La paradoja es monumental. En Panamá, el Ministerio de Cultura y la Sociedad Bolivariana convocaron un certamen poético internacional en homenaje al hito cumbre del ideal integracionista; un cónclave concebido como bloque defensivo frente a las pretensiones de reconquista española.

Frente a un contingente de 113 poemarios procedentes de 17 naciones —Perú, Colombia, Cuba, México, Ecuador, Uruguay, Paraguay y el propio patio panameño defendieron la trinchera americana—, la antigua metrópoli se quedó con la mayoría absoluta del botín. El Premio Único fue para España, escoltado por tres de las cinco menciones de honor, incluida la de una autora. A las patrias bolivarianas les quedó el consuelo de dos trincheras secundarias, repartidas entre un colombiano y un mexicano.

El verdadero debate de las liras americanas no es estadístico, sino conceptual. Mientras las plumas locales probablemente se desgastaron en la predecible y legítima loa de mármol, bronce y hagiografía patria, el galardón máximo se lo adjudicó el español Guillermo Hermida Simil, gracias a la audacia incómoda del poemario titulado, con punzante laconismo, Padre.

La ironía alcanza su punto de ebullición. El hombre que vino a desnudar la compleja psicología del Libertador no es un literato de torre de marfil, sino un economista gallego y madrileño de adopción, curtido poeta y estratega, conferencista sobre liderazgo y gestión personal. Un experto en la administración de procesos cruzó el Atlántico, por esa ruta que trazó Colón, para crear una radiografía lírica de las asignaturas pendientes del mayor proyecto geopolítico de América, cuyo escenario y actas se exhiben majestuosamente en San Felipe.

El jurado celebró una voz de gran agudeza analítica que utiliza la alegoría de la paternidad para retratar la conflictiva relación entre el fundador y los territorios liberados; el drama de unos hijos que, tras alcanzar la mayoría de edad, terminaron eligiendo la incomprensión, el aislamiento y la intransigencia. La reflexión no puede ser más vigente.

Detrás de este desenlace subyace una verdad lingüística, social e histórica ineludible. El congreso de 1826, celebrado en la Sala Capitular del convento de San Francisco, se desarrolló y debatió en un orgulloso, vibrante y rotundo castellano. El idioma de la Corona fue el vehículo para consolidar la soberanía frente a ella.

Doscientos años después, el castellano se encarama de nuevo al Congreso Anfictiónico y a sus conmemoraciones para recordarnos que aquella cita en San Felipe estuvo tan adelantada a su época que la propia ONU la reconoce como su antecedente directo. No hay derrota en lo que sigue vivo. Que dos siglos más tarde sigamos discutiendo su herencia demuestra que la utopía permanece intacta, aunque hoy sea un economista español quien mejor traduzca las tensiones de nuestra inconclusa integración, reverenciando, desde los primeros versos, al Padre de la criatura.

«No hay estatua / que recuerde el cansancio. / Solo el cuerpo sabe / lo que cuesta sostener una idea. / Y el tuyo fue territorio / antes que territorio».

Canto al Libertador. Compatriota de Lope de Vega, Hermida demuestra el vigor de España en el batallar de este idioma milenario e indomable.

El autor es filólogo y periodista.