Visión, estrategia y territorio

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá atraviesa un momento en el que debe tomar decisiones que definirán su trayectoria durante las próximas décadas. La pregunta fundamental no es únicamente qué país queremos ser, sino cómo desarrollamos la capacidad de tomar las decisiones que nos permitan construirlo.

Durante décadas, Panamá construyó buena parte de su éxito económico sobre una realidad extraordinaria: su posición geográfica. Esa ventaja permitió desarrollar infraestructura estratégica, conectividad global, servicios logísticos, capacidades marítimas y un conjunto de actividades económicas que transformaron al país en uno de los principales centros de servicios de América Latina.

Aun así, ese modelo no logró el desarrollo esperado a lo largo y ancho de nuestro territorio y se mantienen rezagadas partes importantes de nuestra población. No porque esas actividades hayan fracasado, sino porque su éxito no se traduce automáticamente en desarrollo territorial.

Ahora ocurre que el entorno internacional que hizo posible ese crecimiento está cambiando aceleradamente. La fragmentación geopolítica, la reconfiguración de las cadenas de suministro, la transición energética, el cambio climático, el estrés hídrico y la revolución tecnológica están redefiniendo las reglas de la competitividad global. Las ventajas tradicionales siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes para garantizar el desarrollo futuro.

Estamos en un momento de inflexión, en el que debemos redefinirnos y, al mismo tiempo, resolver problemas estructurales que hemos venido acumulando durante décadas.

La complejidad se ha convertido en la nueva normalidad.

Algo que no ha cambiado es el hecho de que los recursos son finitos. Ante esa realidad surgen preguntas fundamentales: ¿cómo decide un país su futuro?

¿Dónde invertir? ¿Qué infraestructura priorizar? ¿Qué capacidades desarrollar?

¿Cómo gestionar sus recursos naturales? ¿Cómo reducir desigualdades territoriales? ¿Cómo generar nuevas oportunidades económicas?

El problema es que muchos Estados, incluyendo Panamá, continúan tomando decisiones con información fragmentada. Algunos datos existen, pero permanecen dispersos entre instituciones. Los análisis se realizan de forma sectorial. La coordinación es limitada. La capacidad predictiva es insuficiente. Con frecuencia, las decisiones públicas terminan siendo reactivas o respondiendo más a presiones inmediatas que a una visión integrada de largo plazo.

En otras palabras, seguimos intentando navegar el siglo XXI utilizando instrumentos diseñados para el siglo XX.

Por ello resulta cada vez más relevante un concepto que será central para los países exitosos del futuro: la inteligencia territorial. No se trata simplemente de tecnología ni de plataformas digitales. Se trata de la capacidad de integrar información económica, social, ambiental, demográfica y de infraestructura para comprender mejor la realidad y tomar mejores decisiones.

Es la capacidad de transformar datos en información, información en inteligencia, inteligencia en estrategia y estrategia en acción. Se trata de una nueva forma de planificar: una planificación capaz de comprender interdependencias, anticipar escenarios y orientar las decisiones públicas hacia objetivos de largo plazo.

Tomemos como ejemplo el agua. La discusión ya no puede limitarse a identificar dónde existen recursos hídricos disponibles. Debemos entender cómo crecerán las ciudades, cómo evolucionará la demanda, qué impacto tendrá el cambio climático sobre las cuencas, cuáles serán las necesidades de los distintos sectores productivos y qué inversiones y ajustes institucionales serán necesarios para garantizar la seguridad hídrica futura.

Esa es precisamente la diferencia entre la planificación tradicional y la planificación del futuro. La primera responde a los problemas cuando estos aparecen; la segunda busca comprender tendencias, generar escenarios, anticipar riesgos y actuar antes de que los problemas se materialicen.

La principal diferencia entre los países que lideran y los que siguen no es la cantidad de recursos que poseen, sino su capacidad para anticipar el futuro y actuar antes que los demás.

Existe además una dimensión que con frecuencia pasa desapercibida: el costo de oportunidad de las malas decisiones, incluyendo las decisiones tardías.

Cuando un país invierte en una prioridad equivocada, no solamente pierde recursos. También deja de invertir en aquellas iniciativas que podrían haber generado mayor bienestar, productividad o competitividad. Cada decisión pública consume tiempo, capital político, capacidad institucional y recursos financieros.

Por ello, la improvisación tiene un costo mucho mayor de lo que suele reconocerse. No se limita al fracaso de un proyecto específico. Su verdadero costo radica en las oportunidades que se dejan de aprovechar, en los problemas que pudieron haberse anticipado y en los años de desarrollo que pueden perderse mientras se corrigen decisiones tomadas con información insuficiente.

La inteligencia territorial no solo permite gestionar mejor los riesgos; también permite identificar dónde y cómo generar nuevas oportunidades económicas.

Durante mucho tiempo se asumió que la infraestructura, por sí sola, generaba desarrollo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las carreteras, puertos, aeropuertos o redes de infraestructura son habilitadores, no fines en sí mismos.

El desarrollo surge cuando esos activos se articulan con capital humano, innovación, acceso a mercados y encadenamientos productivos capaces de transformar las ventajas de cada territorio en oportunidades sostenibles de crecimiento.

La infraestructura conecta puntos. La inteligencia territorial crea economías. Y son esas economías las que generan empleo, bienestar y oportunidades para las personas.

Esa es la esencia de la nueva planificación: dejar de pensar en proyectos aislados y comenzar a diseñar sistemas económicos territoriales capaces de generar valor de manera sostenible.

Esta reflexión resulta particularmente relevante cuando se analizan grandes inversiones públicas. Con frecuencia, el debate se concentra en la obra misma —una carretera, un puerto, un aeropuerto, una línea de transmisión eléctrica o cualquier otro proyecto de infraestructura— cuando la verdadera pregunta debería ser otra: ¿qué modelo de desarrollo territorial se busca habilitar?

La decisión estratégica no debería comenzar por la infraestructura. Debería comenzar por la visión. ¿Qué territorios se pretende transformar? ¿Qué actividades productivas se desea potenciar? ¿Qué capacidades se requieren desarrollar? ¿Qué oportunidades económicas se aspira a generar?

Las respuestas a esas preguntas rara vez son intuitivas. Requieren información, análisis e inteligencia para comprender la complejidad del territorio y anticipar sus oportunidades de desarrollo.

La secuencia importa. Primero la visión de desarrollo; después las inversiones que la hacen posible. Cuando esa secuencia se invierte, el riesgo no es únicamente construir la infraestructura equivocada, sino desperdiciar recursos escasos y sacrificar oportunidades de desarrollo que podrían haber generado un mayor impacto económico y social.

Desde el punto de vista del diagnóstico, no basta con reconocer las disparidades en el PIB entre las distintas regiones del país. Esas diferencias son apenas el síntoma de una realidad más compleja: la ausencia de encadenamientos productivos suficientemente robustos que permitan transformar las ventajas y recursos de cada territorio en oportunidades sostenibles de crecimiento y bienestar.

Tomemos otro ejemplo: el turismo. Los destinos más competitivos del mundo ya no se limitan a promocionar atractivos. Están evolucionando hacia el concepto de destinos turísticos inteligentes, capaces de integrar movilidad, sostenibilidad, seguridad, infraestructura, información geoespacial y servicios digitales para mejorar simultáneamente la experiencia del visitante y la calidad de vida de las comunidades receptoras.

La inteligencia territorial permite comprender mejor los flujos de visitantes, anticipar presiones sobre los recursos naturales, optimizar inversiones públicas y fortalecer los encadenamientos económicos locales. Al incorporar plataformas geoespaciales, analítica avanzada e inteligencia artificial, los gestores públicos pueden identificar patrones territoriales, simular escenarios futuros y diseñar intervenciones más efectivas.

El resultado es un turismo más competitivo, más sostenible y más inclusivo. Un modelo en el que la tecnología no reemplaza la planificación, sino que la hace más inteligente.

La inteligencia territorial deja entonces de ser teoría para convertirse en una herramienta concreta de desarrollo. Ese es precisamente el verdadero significado del Estado del futuro. Y también de la planificación del futuro.

Una planificación menos enfocada en administrar el presente y más orientada a construir deliberadamente el futuro mejor posible. Una planificación que integra territorio, economía, ambiente, infraestructura y capital humano en una sola visión estratégica.

No se trata de un Estado más grande ni más burocrático. Tampoco de un Estado digitalizado por razones estéticas. Se trata de un Estado capaz de pensar con datos, modelar escenarios, anticipar riesgos, coordinar mejor y ejecutar con mayor efectividad.

Para Panamá, esta reflexión es especialmente relevante. La verdadera ventaja competitiva del siglo XXI no será únicamente dónde estamos ubicados. Será qué tan bien entendemos el entorno geopolítico, nuestras potencialidades, nuestro territorio, nuestras poblaciones y nuestros recursos; qué tan efectivamente utilizamos la información disponible; y qué tan capaces somos de transformar conocimiento en acción.

Porque el futuro no se descubre. El futuro se construye. Y los países que prosperarán serán aquellos capaces de convertir datos en información, información en inteligencia, inteligencia en estrategia y estrategia en acción.

Pero el objetivo final no es la tecnocracia. Es algo mucho más importante: utilizar esa inteligencia para ampliar oportunidades, mejorar la calidad de vida y construir un desarrollo más sostenible e inclusivo para todos.

La tecnología es el medio. Las personas son el fin.

En última instancia, la verdadera discusión no es sobre datos, plataformas digitales o inteligencia artificial. Es sobre nuestra capacidad colectiva para tomar mejores decisiones.

Porque el futuro de Panamá no dependerá únicamente de los recursos que posee, sino de la inteligencia con que decida utilizarlos.

Esa es, quizás, la verdadera definición de Panamá Futuro.

El autor es director general de Planificación Nacional del MEF