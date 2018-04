¿Habremos vivido este sentimiento antes?

Estamos experimentando una sensación generalizada de desaliento, desilusión y pesimismo, mezclada con algo de rabia, porque todos sabemos que nuestro país es un proyecto con posibilidades claras de pasar al mundo desarrollado; sin embargo, como lo ha dicho Pérez Balladares, también sentimos que estamos a la orilla de un barranco.

En la intimidad me examino yo mismo a ver si esto se parece a algo ya vivido, y encuentro que sí. Recuerdo la presidencia de mi amigo de infancia Guillermo Endara. Le tocó un país física y reputacionalmente destruido, pero a la vez con un nivel de esperanza y expectativa imposibles de alcanzar (típico de los gobiernos democráticos posdictadura) cuando todos pensamos que ¡ahora sí! todo se resolverá, al punto de que cuando esto no sucede, se produce una desilusión generalizada, fenómeno también normal.

Endara –me consta– era un hombre brillante, con una profunda convicción democrática, y supo mantenerse firme frente al invasor. Se rodeó con un Gabinete de lujo, nombró una Corte de lujo y fue reconstruyendo el país paso a paso.

Tenía dos problemas: su físico no coincidía con su firmeza. Se le veía como el gordo feliz, poco trabajador y falto del sentido del ridículo.

Hacia sus meses finales (más o menos la época actual del presidente Varela), había un desaliento y pesimismo generalizado, con un ingrediente de rabia por lo que cada cual consideraba el sinnúmero de oportunidades perdidas agigantadas por el terrible prospecto de una victoria del PRD (partido de la dictadura) y su vuelta al poder. Recuerdo que arnulfistas históricos comenzaron a hablar de que “¡ni de a vaina permitiremos que el PRD vuelva al gobierno!”. Guillermo Sánchez B. y yo conversamos sobre lo trágico que sería un retroceso democrático para el país, y decidimos pedirle cita al presidente Endara para plantearle nuestra preocupación.

Nos contestó con firmeza, “tengan ustedes la seguridad de que yo entregaré esta presidencia a quien gane las elecciones, aun cuando sea del PRD… yo soy demócrata!”, y cumplió.

Endara salió de la presidencia con imagen deteriorada y su gobierno como desilusionante e ineficaz.

Sin embargo, con el correr del tiempo (poco) fue recuperando imagen como gobernante honesto que reconstruyó el país, y querido por su pueblo. Sus honras fúnebres y la cantidad del pueblo que acompañó su féretro al Jardín de Paz así lo comprobaron.

¿Son comparables aquellos momentos históricos con el actual ? Realmente no; son situaciones distintas, pero el sentimiento generalizado en el año final de gobierno sí se parece en mucho. Ambos gobiernos se inician con grandes esperanzas y expectativas.

Ambos presidentes fueron – y son – de decisiones demoradas y dan la impresión de ser ineficaces. Endara tenía acompañamiento de un Gabinete con sentido y experiencia política, Varela no tiene esa ventaja, y más allá de su hermano (experimentado en la Asamblea), hay ausencia de gente con sentido político en su equipo. Ambos fallaron y fallan en comunicación con el pueblo que los eligió. Ambos perdieron la Asamblea en el último año. Endara porque expulsó a la Democracia Cristiana cuando esta inició “jueguitos” en la Comisión de Credenciales, y Varela porque sus aliados decidieron que electoralmente les convenía convertirse en oposición e iniciaron “jueguitos” en la Comisión de Credenciales.

Uno probó que se puede gobernar sin Asamblea; Varela aún lucha contra esa realidad política. Varela inició las investigaciones de la macrocorrupción de su aliado anterior, pero como no se terminan y su gobierno siguió con Odebrecht y además recibió plata de este, el presidente está pagando un precio enorme, y saldrá envuelto en la nube gris de la corrupción. Endara salió como presidente honesto sin duda alguna.

En conclusión, nuestro sentimiento de hoy (desaliento, desilusión, desesperanza y hasta rabia) lo hemos sentido muy parecido antes –no es nuevo–, pero lo hemos podido superar.

Por ahora, la lógica indica (recordando que en política no hay lógica) que las candidaturas a la presidencia terminarán siendo Nito Cortizo–PRD (el Toro presenta un cambio interesante, pero su ruta partidaria no está clara todavía), José Blandón–Panameñismo, y Rómulo Roux–CD, más tres independientes por definir, entre los cuales hay buena oferta. No hay ninguna opción que presente amenaza al sistema, con excepción del FAD, por definir, pero sin mayor posibilidad mientras exista la Venezuela de Maduro como ejemplo del cambio que propone la izquierda radical.

El año 2019 no presenta amenazas, pero tampoco figuras que producen entusiasmo de que solucionarán los problemas fundamentales del país.

Por esta razón, nos toca a los ciudadanos exigir el cumplimiento de nuestro Plan 2030 ciudadano y los cambios que resuelvan los cinco problemas fundamentales del país. ¡La solución está en cada uno de nosotros!

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’