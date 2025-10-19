Vladimir Guerrero Jr.

Exclusivo Suscriptores

Bueno, mis estimados lectores, la semana pasada les escribí sobre Vladimir Guerrero Sr., y es justo que esta semana me refiera a su hijo Vladimir Guerrero Ramos Jr., pues tienen nombres iguales y parece que la genética del primero transmitió al segundo su gran habilidad para jugar béisbol, especialmente su gran capacidad para batear.

Guerrero Jr. nació en Montreal, Quebec (Canadá), el 16 de marzo de 1999 y actualmente posee las nacionalidades canadiense y dominicana, debido a que, aunque nació en Canadá, sus padres son dominicanos y vivió en ambos países.

Guerrero Ramos es un muchachón de 6’2” de estatura y 249 libras de peso. Sus padres son Vladimir Guerrero Sr. y Riquelma Ramos. El junior nació en Montreal cuando su padre jugaba con los Expos de Montreal, pero su niñez y temprana juventud la pasó en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, donde fue a vivir con su madre después de la separación de sus padres. En resumen, el joven Guerrero compartía su niñez con su madre en Santiago, con su tío, el exgrandes ligas Wilton Guerrero, y durante los veranos con su padre “Vlad” Sr. en los Estados Unidos. El junior le atribuye su conocimiento del béisbol a su tío Wilton.

“Vladi” Jr. firmó con los Toronto Blue Jays el 2 de junio de 2015 por un bono de $3.9 millones, a la edad de 16 años. Su desempeño en las ligas menores de los Blue Jays fue espectacular, especialmente en lo que a bateo de fuerza se refiere.

En 2015, la reconocida publicación Baseball America clasificó al Jr. como el mejor agente libre internacional. En 2017, MLB lo nombró como el tercer mejor prospecto en la tercera base. ESPN, la renombrada cadena de televisión deportiva estadounidense, designó en 2018 a nuestro héroe de hoy, como el prospecto del año.

Luego de todo tipo de halagos, honores y distinciones en las ligas menores, el 24 de abril de 2019 “Vlad” Jr. fue llamado al equipo grande. En las seis temporadas que tiene con el equipo de Toronto, Guerrero Jr. muestra un promedio de bateo de .288, con 183 cuadrangulares y 591 carreras impulsadas. De los 183 cuadrangulares, 48 fueron en 2021, 32 en 2022, 26 en 2023 y 30 en 2024. Como podemos deducir de sus cifras en los primeros años de su carrera, este impetuoso bateador podría tener una carrera tan productiva como la de su progenitor.

Su equipo ha reconocido su potencial al otorgarle una extensión de contrato por $500 millones y 14 años. Muchos periodistas y conocedores de las Grandes Ligas consideran que “Vladi” Jr. ha sido el factor principal para que su equipo se encuentre en este momento disputando el derecho de ir a la Serie Mundial por la Liga Americana.

Vlad Jr. ha demostrado ser un bateador de rachas, y los mejores testigos han sido los Yankees de Nueva York, que en esta postemporada sufrieron uno de sus mejores despliegues. Sin embargo, ante los Marineros de Seattle, este poderoso bateador no ha podido demostrar su valiosa calidad. Su director y compañeros de equipo esperan un pronto despertar para continuar su sendero hacia la Serie Mundial.

Un comentario adicional sobre este peloterazo de Toronto es su juego defensivo, que ha mejorado notablemente, haciéndolo cada día un jugador más completo.

“Vladi” Jr. está casado con Nathalie Guerrero y tiene dos hijas: Vlaimel y Vaishel. Todo parece indicar que son un matrimonio joven que disfruta la felicidad en todo sentido. Todo parece que son un matrimonio joven que disfruta la felicidad en todo sentido. Todo nos indica que “Vladi” Jr., Nathalie y sus herederas tienen un futuro asegurado, siempre y cuando no encuentren sorpresas en el camino. Mis mejores deseos para ellos.