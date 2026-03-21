Voces científicas: liderando el futuro del agua

Desde la ciencia, el agua toma perspectivas inimaginables: puede ser vista como fuente de energía, de alimento, de vida o, simplemente, como objeto de estudio para comprender cómo su ciclo abastece a cada uno de los organismos que habitamos el planeta.

Desde hace 33 años, conmemoramos el Día Mundial del Agua para impulsar acciones estratégicas que permitan garantizar su calidad y cantidad. Este año, bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, se busca potenciar el rol femenino en un marco de igualdad de género, lo que, sin duda, fortalece los derechos humanos y permite visibilizar un liderazgo capaz de impactar directamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua Limpia y Saneamiento). Son precisamente las mujeres quienes, mediante su empoderamiento, aseguran que no se deje a nadie atrás, proveyendo de seguridad hídrica local frente al desafío del cambio climático.

En consonancia con este panorama global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principal entidad internacional dedicada a mantener la paz y la seguridad, indica que más de 1,000 millones de mujeres carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados sin riesgos. De estas, se estima que 205 millones consumen agua de fuentes no mejoradas o fuentes de agua superficial.

Este escenario se vuelve aún más crítico al considerar que 380 millones de mujeres y niñas viven en contextos de estrés hídrico alto o crítico. Ante esta realidad, las mujeres no solo somos las más afectadas, sino que nos situamos en la primera línea de respuesta técnica y social.

Frente a estos desafíos internacionales, para la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la labor de nuestras científicas y estudiantes constituye el motor de un cambio estructural, alineado con nuestra Misión y Visión de liderazgo en investigación e innovación. En nuestras aulas y laboratorios, hemos consolidado un enfoque transformador e innovador donde la mujer no es una figura vulnerable ante la escasez, sino la diseñadora estratégica y técnica del futuro hídrico. Lo que hacemos en la UTP es único: integramos la excelencia técnica con una visión humana integral, reconociendo que cada rol que la sociedad nos marca o nos impone lo afrontamos con una capacidad superior, un entendimiento profundo y una resiliencia inquebrantable para el desarrollo del país.

Un ejemplo de ello es el proyecto Campamento Científico La Ruta del Agua –RUDA, mediante el cual la UTP capacitó a 24 jóvenes de la península de Azuero, específicamente de las provincias de Herrera y Los Santos, sobre el ciclo del agua, sus procesos hidrológicos, potabilización y tratamiento, así como su conservación y distintos usos, de manera que estas jóvenes son ahora agentes de cambio para los desafíos hídricos del país.

Por todo lo anterior, reafirmamos que la participación de las mujeres es clave para liderar la resolución de los desafíos técnicos y ambientales más complejos de Panamá, y precisamente por ello, es necesario que más mujeres se sumen a aceptar el reto ocupar puestos claves para que, a través de sus altas capacidades, aporten a la toma de decisiones estratégicas. Nuestra contribución es vital para que los servicios de agua sean inclusivos, sostenibles y eficaces.

Tal como lo expresa el lema de esta celebración mundial, afirmamos con convicción que el liderazgo femenino en la ciencia es una fuerza transformadora decisiva para construir un Panamá próspero, saludable y con plena seguridad hídrica. ¡Que sean cada vez más las mujeres científicas que lideren y diseñen el futuro del agua en nuestro país!

La autora es docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) e investigadora asociada al Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit- AIP).