Voces que construyen Tierras Altas

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En Panamá solemos ver el desarrollo desde la capital hacia las provincias. Sin embargo, hay regiones que llevan décadas aportando al país con trabajo, producción agrícola, turismo y participación ciudadana. Una de ellas es Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. Hablar de Volcán, Cerro Punta o Paso Ancho no es únicamente referirse al Volcán Barú; es hablar de personas que producen alimentos para el país, generan empleo y mantienen viva una identidad de trabajo que merece mayor atención nacional.

Hoy, más que nunca, Panamá necesita mirar hacia el interior y promover el desarrollo desde las provincias, con inversión adecuada y políticas públicas que funcionen. Promover un crecimiento sostenible en Tierras Altas no debe verse como un acto de regionalismo, sino como una estrategia inteligente de desarrollo local, donde los volcaneños tengan oportunidades de empleo para quedarse, y aquellos que se han ido puedan regresar y contribuir a la competitividad de la zona.

El pequeño y mediano productor sigue siendo el corazón económico de muchas familias chiricanas. La agricultura familiar juega un rol fundamental en rubros clave para la mesa de los panameños. Son productores de tierras pequeñas o medianas que deben ser escuchados y apoyados con asistencia técnica, innovación y tecnología, así como con oportunidades de financiamiento reales, sin distinción partidista ni política.

Al apoyar al productor de Tierras Altas no solo protegemos empleos rurales; también fortalecemos la seguridad alimentaria del país y fomentamos exportaciones, dado que tenemos potencial para enviar múltiples rubros clave con valor agregado a destinos internacionales. Solo se requiere voluntad y compromiso de nuestros líderes. Panamá debe diversificar su oferta exportadora y agregar valor a su producción. En ese objetivo, Tierras Altas es fundamental.

Pero Tierras Altas no solo tiene potencial agrícola; también posee una gran oportunidad turística, tanto para nacionales como para extranjeros. El turismo de montaña, el ecoturismo y el aviturismo representan mercados internacionales en crecimiento. Personas de distintos países viajan miles de kilómetros en busca de clima fresco, senderos naturales, observación de aves y experiencias rurales auténticas. Chiriquí tiene todo para convertirse en un referente internacional en ese segmento y debe formar parte de nuestra marca país. El distrito puede apostar con mayor fuerza por el turismo deportivo: carreras de montaña, ciclismo, senderismo, competencias de trail running y otras actividades de aventura. Contamos con un sector privado dinámico, participativo y con interés de hacer la diferencia. Este tipo de turismo genera movimiento económico directo para hoteles, restaurantes, guías turísticos, transporte local, así como para pequeños y medianos comercios. Además, ayuda a posicionar internacionalmente la marca de Tierras Altas como destino verde y sostenible.

Volcán posee condiciones privilegiadas: clima agradable, paisajes y ríos espectaculares, cercanía con parques nacionales y una producción de café única que continúa creciendo, lo que lo convierte en un punto estratégico para atraer visitantes durante todo el año. Pero para lograrlo se necesita inversión pública, alianzas público-privadas, mejores vías y accesos, señalización turística, espacios públicos cuidados, infraestructura hídrica y deportiva, internet estable, seguridad y promoción internacional coordinada. Se pueden organizar ferias comunitarias permanentes con emprendedores locales que sirvan como ventana para promover identidad, cultura y tradiciones.

También es importante abordar el empleo juvenil y el emprendimiento por oportunidad. El desarrollo económico local debe construirse pensando en generar oportunidades reales para la juventud: capacitación técnica, emprendimiento rural, turismo sostenible, tecnología agrícola y economía digital.

Tierras Altas podría convertirse en un centro de innovación agropecuaria y turística si se conecta mejor la educación con las necesidades productivas de la región. Cooperativas modernas y diversificadas, asociaciones productivas y programas de formación técnica pueden ayudar a que los pequeños productores tengan mayor poder de negociación y acceso a mercados. Las cooperativas no solo fortalecen la economía; también refuerzan el tejido social y la solidaridad comunitaria, permitiendo producir y vender más. Otro tema del que poco se habla, pero que las familias conocen bien, es la necesidad de infraestructura social básica: Volcán necesita con urgencia un cementerio. Es una necesidad humana y comunitaria que no puede seguir posponiéndose.

Asimismo, Tierras Altas debe avanzar hacia una sociedad más inclusiva. La creación de un centro de formación para personas con discapacidad sería un paso importante para abrir oportunidades laborales, educativas y sociales a muchas familias que hoy enfrentan barreras y abandono institucional. El desarrollo verdadero no se mide solo por edificios o carreteras; se mide por la capacidad de incluir a todos. Esto debe complementarse con programas de formación para adultos mayores, dado que la población está envejeciendo y necesita ser integrada.

En paralelo, el vínculo económico entre Tierras Altas y Bugaba debe fortalecerse aún más. Bugaba sigue siendo un punto estratégico comercial y logístico para la región occidental. Integrar mejor ambos territorios puede potenciar cadenas de valor agrícolas, el comercio local y la movilidad económica. Fortalecer el circuito turístico de Tierras Altas y Bugaba es una oportunidad para promover empleos formales en la región, así como para desarrollar programas de formación dual con empresas del distrito que generen capacidades en mujeres y jóvenes.

Voces que Construyen Bugaba y Tierras Altas es un movimiento que busca promover la participación ciudadana y que los cambios provengan de la gente. Son las voces del productor, del joven emprendedor que quiere salir adelante de manera honrada, del pequeño comerciante, del guía turístico, de la familia trabajadora y de las comunidades que siguen creyendo en el potencial de su tierra.

El autor es doctor en economía.