El que vota por corrupto no es víctima

Estamos en un año electoral, saldrán diablos vestidos de ovejas y hasta unos que se dicen ser ¡santos! Para los que recuerdan la invasión a Panamá, dirán que se abrió la brecha de la “democracia”, cada 5 años escoger al próximo "pirata" que nos gobernará, hemos tenido de todo... desde buenos, atorrantes, arrogantes e incapaces, de todo un poco.

Defiendo los hombres buenos, aunque son pocos, sí los hay; ¡qué lástima que se alejan de la política! Es de temer con la cantidad de corruptos que hoy tenemos dispersos en todos los órganos del Estado.

Me llama mucho la atención este gobierno, que después de cuatro años descubre que en la Asamblea existen planillas con gente fantasma que cobra salarios. Es que no hay uno que no esté ¡salpicado!, con razón hace unos meses asaltaron a uno y le robaron 80 mil, sí, señores. Ya sabemos de dónde procedía esa cantidad, que si usted o yo la tenemos no la podemos depositar, porque los bancos te preguntan cómo la obtuviste y tienes que llevar declaración jurada y quién sabe qué otro documento notarial, pero esto es Panamá.

Se aproximan las primarias de Cambio Democrático, hay de todo, los que no hicieron nada, los que hicieron de todo, los que son investigados, pero eran 12, ahora son 8, veremos candidatos ser la solución de los problemas que no pudieron resolver, los que besarán, abrazarán, los que se tomarán fotos con el pueblo dizque son de la clase popular, cuando jamás han ido a un hospital público o se han ido a la cama sin comer, o a buscar medicina en la CSS, menos formar fila para pagar las cuentas que nos agobian día a día, que si la canasta básica está inaccesible, no les importa, porque tienen dinero, y suficiente, para aguantar 5 años dizque en oposición.

Les advierto: no coman cuento, Panamá es chico y todos nos conocemos, para eso están las redes sociales y Google para investigar, solo ponga el nombrecito y sale toda la información. Pero saben lo que me preocupa, es que tenemos gente inteligente siguiendo al diablo, esto me recuerda que hace 2018 años Pilato le preguntó a la muchedumbre: “¿A quién queréis que libere? Y la multitud clamó a Barrabás”. Vendrán falsos profetas y necesitamos dejar de vivir en congolandia y despertar, tienen opciones, no necesitan de mucha cabeza. Como les decía a mis estudiantes, investiguen, analicen, procesen la información, compárenla y den su opinión… Ya basta de equivocarnos. Panamá no va a durar mucho escogiendo malos candidatos.

El autor es excónsul de Panamá en Chile.