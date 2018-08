Yo voy a votar bien

Ética y civismo son vocablos y conceptos de una estrecha, casi inevitable, relación. Múltiples y variados objetivos comunes conjugan y conducen sus perspectivas hacia fines concretos y estimulantes: la paz, personal y comunal, generadas por la satisfacción de una conciencia en la que rigen los valores positivos, donde la intención, la vocación y el compromiso del bienestar común priman sobre los intereses personales; donde la alegría y el respeto nacen de la confianza y de la consideración.

No puedo dejar de regocijarme en el recuerdo de las estimulantes apreciaciones del siempre bien recordado maestro de la filosofía, recto caballero y socio inicial distinguido de la Fundación Panameña de Ética y Civismo, profesor doctor Diego Domínguez Caballero, al concordar complacido con la coherencia natural y efectiva de ética y civismo, como seguro camino a la solidaridad y superación de la comunidad. “Ustedes llevan a la práctica lo que yo predico en la cátedra”, nos retaba más que exaltaba en sus frecuentes exhortaciones.

Desafortunadamente, a pesar de la creencia y el testimonio, del ejemplo y de la divulgación ancha y permanente de grandes hombres de la humanidad, y de modestos ciudadanos moldeados en inconmovibles hogares morales, sobre la felicidad que emana de los valores y principios, el hombre ha retado y desdeñosamente reta esa elevación del espíritu con el desconocimiento, cuando no con la domesticación o extirpación de su propio yo interior, de su conciencia. Así de grave es la deshonestidad, y así de cruel es la negación de su derecho a los demás, especialmente cuando su ausencia de capacidad o de oportunidades, conducente a la injusta e inaceptable incapacidad, es la principal causa de la vergonzosa desigualdad que destaca a nuestro orgulloso país, como una de las más elevadas en el mundo.

Todo este sometimiento es lo que indigna, toda esta desfachatez lo que frustra, lo que parece crecer y repetirse con amarga perspectiva de impunidad sin calificación ni consecuencias. Por eso, la Fundación Panameña de Ética y Civismo, una entidad concebida hace dos décadas este año, al calor de la vocación cívica y del deber patriótico, se preocupa, entre otras muchas fallas y debilidades éticas y morales, por al afinamiento, por la concienciación del sufragio, único medio democrático, disponible indiscriminadamente, para combatir el desmedro político en que vivimos, eligiendo libremente a los mejores, a los más aptos, a los más virtuosos y dignos para manejar el desempeño y destino de una nación. No hay otra dentro de las normas que solemnemente se acuerdan para regir a una nación.

No es la primera vez que la fundación se ocupa de este asunto. En julio de 2002, como parte de un amplio programa para reivindicar la larga proscripción por 21 años del libre ejercicio electoral de la dictadura militar, la fundación celebró en la Universidad Santa María la Antigua, con el apoyo de Naciones Unidas y el Tribunal Electoral, un lujoso y concurrido foro sobre ética en la política, con la participación del expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti y de José Woldenberg, presidente el Consejo General del Instituto Federal Electoral de México.

En las elecciones generales de 2004, la fundación tuvo la iniciativa y organizó, con el apoyo de las empresas televisoras, los dos primeros y hasta hoy únicos debates presidencial en cadena nacional, el 16 de marzo y el 20 de abril. La amplitud y docencia de Luz María Noli y de Atenógenes Rodríguez no pueden ser olvidados. Diferencias políticas y de objetivos particulares de sintonía no permitieron repetir en las elecciones de 2009 el afanoso y bien recibido esfuerzo anterior de la fundación. Lo reemplazamos con un ejercicio patriótico a nivel juvenil, “Mi compromiso con la patria”.

En la justa electoral de 2014, la fundación organizó, con mucha meticulosidad y el valioso apoyo del Tribunal Electoral, las 12 Jornadas Ético Políticas, de meritoria y grata recordación, celebradas en diferentes comunidades de todo el territorio nacional. Veinticinco profesionales, académicos, políticos, sindicalistas, periodistas del más alto nivel moral y cívico, dictaron cátedra de vocación cívica y puntualidad electoral. Una bien diseñada publicación recoge el pensamiento resumido de estos meritorios ciudadanos.

Frente a la complicada, más que compleja, deplorable y peligrosa situación política e institucional que vive el país, frente al desgano y frustración creciente que afectan a la gran mayoría de la población, cansada de tanto engaño y corrupción, la Fundación de Ética y Civismo cree formal y urgente apelar al compromiso, a la responsabilidad, a la conciencia individual, como único medio para transformar gradualmente el panorama moral desolador, que líderes y partidos políticos incitan.

De allí que el sufragio se convierte íntimamente, no en la mejor, sino en la única forma de expeler a los mercaderes del templo. Para eso necesitamos convencernos a nosotros mismos, repetirnos a la saciedad, hasta que se convierta en un mandato de lo más profundo:“…voy a votar bien…”, moralmente, éticamente, socialmente, por el bien común, por los candidatos más capaces, por los más desprendidos, por los que no han mostrado sus desafiantes y arraigadas fallas y debilidades, descaradamente en busca de provecho personal o de los suyos, por los que no han tenido que asistir a ningún tribunal, más que para rendir tributo a la justicia. Votar bien, en el altar de mi conciencia, para que sean realidad la equidad, el desprendimiento, el respeto, el civismo, el orgullo de ser panameño.

