VRS: ataquemos al enemigo con una muestra de amor

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Año tras año, con la llegada de la temporada de lluvias, nos enfrentamos a un enemigo que vuelve para causar problemas respiratorios en la población más vulnerable: los niños pequeños y los adultos mayores. Los medios de comunicación informan con preocupación sobre el incremento de consultas médicas en los cuartos de urgencias y el aumento de pacientes que requieren ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Detrás de muchos de estos casos está el virus respiratorio sincitial (VRS), un nombre complejo de pronunciar para algunos, pero cuyo impacto podemos enfrentar con herramientas cada vez más sencillas.

Cuando el VRS afecta las vías respiratorias superiores, puede producir síntomas similares a los de un resfriado común, como secreción nasal, estornudos frecuentes y fiebre. Sin embargo, cuando compromete las vías respiratorias inferiores, puede generar tos persistente, dificultad para respirar y sonidos similares a un silbido al respirar. Por esta razón, puede provocar bronquiolitis y neumonía en algunos pacientes. Lamentablemente, ciertos casos pueden terminar en fallecimientos.

La situación puede parecer alarmante, especialmente para quienes tienen en casa menores de un año o adultos mayores. Sin embargo, el objetivo no es generar temor, sino promover acciones basadas en el conocimiento. Cuando comprendemos cómo se transmite el virus y quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones, podemos adoptar medidas simples que marcan una diferencia.

Algunas prácticas que incorporamos durante la pandemia de covid-19, como evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, mantener una adecuada higiene de manos y utilizar mascarilla cuando estamos enfermos, ayudan a reducir la propagación del virus y proteger a quienes tienen mayor vulnerabilidad.

Además, gracias a años de investigación científica, al trabajo de los profesionales de la salud y a la gestión de las autoridades sanitarias, Panamá cuenta actualmente con herramientas de prevención como las vacunas contra el VRS para mujeres embarazadas entre las 24 y 36 semanas de gestación y para adultos mayores.

La vacunación durante el embarazo permite que la madre transfiera anticuerpos al bebé antes del nacimiento, brindándole protección durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de complicaciones por este virus es mayor.

Si usted está embarazada o tiene más de 60 años, vacúnese contra el VRS. Y si conoce a alguien en estas condiciones, compártale esta información. Hágale saber que vacunarse contra el VRS es una forma de demostrar amor por sí mismo y por ese bebé que, incluso antes de llegar al mundo, ya merece protección.

Juntos podemos cambiar, una vez más, la historia a través de la vacunación.

El autor es médico y subinvestigador en Cevaxin, parte de la red Endpoints e integrante de Ciencia en Panamá.