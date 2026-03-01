Apreciados lectores: hoy escribiremos sobre un tercera base que tuvo sus mejores años, primero con los Medias Rojas de Boston, en donde laboró sus primeras 11 temporadas (1982-1992) y luego, como Agente Libre, fue contratado por los Yankees de New York, en donde cubrió su posición las siguientes 5 temporadas (1993-1997). Sus últimos dos años los jugó con los Rays de Tampa Bay.

Se trata de Wade Anthony Boggs, un excelente tercera base, que se destacó defensivamente, pero donde verdaderamente logró el estrellato fue como bateador. Boggs, en mi opinión, fue el mejor bateador de contacto de las mayores, en la segunda parte del siglo XX, después de los superdotados Rod Carew y Tony Gwynn. Lo anterior se sustenta con los cinco títulos de bateo que logró entre 1983 y 1988, los últimos cuatro en forma consecutiva.

Veamos quién fue Wade Boggs. Nuestro héroe de hoy nació en Omaha, Nebraska, un 15 de junio de 1958. Fue el hijo más joven de la pareja formada por Winfield K. Boggs y Sue Nell Graham, ambos retirados del ejército norteamericano. La familia Boggs residió en diferentes localidades, incluyendo Puerto Rico, Savannah, Georgia y Tampa Bay, Florida, donde el joven Boggs asistió a la escuela secundaria y se inició jugando básicamente fútbol americano. Wade también jugó béisbol y sus dotes de atleta le permitieron obtener una beca para la Universidad de Carolina del Sur. Participó en el “draft” de 1976, siendo seleccionado por los Medias Rojas de Boston.

Ya como pelotero profesional, Wade fue Campeón Bate a nivel de Triple “A”, jugando con el Pawtucket de su organización. A este nivel, como miembro de los Pawtucket Red Sox, le tocó jugar en 1981 en el juego más largo de la historia, que duró 33 entradas, 8 horas y 25 minutos. Esta confrontación fue ante los Rochester Red Wings, sucursal de los Orioles de Baltimore, donde jugaba otra superestrella del béisbol norteamericano, Cal Ripken Jr.

Finalmente, en 1982, Boggs debutó con el equipo grande y en su primera temporada bateó para .349, pero no se le adjudicó el título de campeón bate por no tener los turnos requeridos. El siguiente año, 1983, logró su primera Corona de Bateo, con un promedio de .361. Luego, en 1985, volvió a coronarse Campeón Bate, iniciando así la racha de cuatro Coronas de Bateo (1985-1988), demostrándole al mundo del béisbol que el mandamás de la Liga Americana en lo que a bateo de contacto se refiere era el bateador zurdo, tercera base de los Medias Rojas de Boston, Wade Boggs.

En 1985, Wade conectó de imparable en 135 juegos, empatando un récord de las mayores. En 1986, llegó a la Serie Mundial con los Medias Rojas, pero perdieron con los Mets de New York en siete juegos.

En 1987, bateó más cuadrangulares que en ninguna otra temporada, con 24. Finalmente, en 1992, bajó su bateo a .259, lo cual coincidió con el vencimiento de su contrato con Boston, por lo que se convirtió en Agente Libre para ser contratado por los Yankees de New York.

Wade Boggs, un joven de Omaha, Nebraska, que jugaba más fútbol americano en la escuela secundaria, irrumpió en las mayores en 1992 dando cátedra en el difícil arte de batear. Siempre fue un pelotero de buenos modales, admirado por sus compañeros de equipo. Ellos lo apodaron “Chicken Man” por su gran afición a consumir carne de pollo. “Chicken Man” o no, fue extraordinario con el bate al hombro. En su carrera tuvo todo tipo de distinciones, incluyendo ser escogido para el Salón de la Fama en 2005. Luego de vencer una batalla con cáncer de próstata, Wade y su esposa Debbie residen felizmente en Tampa Bay, Florida, donde ocasionalmente asisten a partidos de béisbol.