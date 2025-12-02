Y llegó diciembre

Exclusivo Suscriptores

Inicia el mes de diciembre, mes en el que la gran mayoría del mundo occidental –y, proporcionalmente, buena parte del resto del mundo– celebra el nacimiento de quien, para los cristianos, es considerado el hijo de Dios. Pero, más que un evento meramente religioso, se trata de una fecha de alegría y celebración.

En el norte del continente americano acaba de concluir lo que para ellos es la fecha más importante del año: el Día de Acción de Gracias. Ese día las familias recrean el encuentro entre indígenas y colonos ocurrido cuando los primeros británicos llegaron al continente y ambas comunidades compartieron alimentos para dar gracias a Dios por la vida.

Para los panameños, diciembre tiene aún más significado, pues tenemos el privilegio de haber escogido el día de la Inmaculada Concepción de María como fecha para honrar a nuestras madres. Hay quienes piensan que somos los únicos que no celebramos el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, pero lo que no saben es que solo alrededor de 35 países lo hacen. Los panameños nos sentimos orgullosos de hacer coincidir ese día con el que honra a la Madre de Dios. Ojalá a ningún diputado –de esos que no tienen mucho que hacer– se le ocurra cambiar esta fecha tan nuestra.

A mediados de mes, también participamos con entusiasmo en un evento único: la Teletón 20-30, organizada por los amigos del Club Activo 20-30, quienes utilizan los fondos recaudados para invertir en obras sociales. Hace muchos años, monseñor Rómulo Emiliani comentó que llegaría el día en que la ayuda de estas organizaciones no sería necesaria, pero que, mientras tanto, había que apoyar a las ONG dedicadas a la formación y la asistencia de los más necesitados.

La labor del Club Activo 20-30 se ha desarrollado por más de 70 años y, gracias a la Teletón, ha invertido millones de balboas especialmente en proyectos enfocados en la niñez. Basta recordar obras que han marcado la diferencia, especialmente en salud y apoyo a personas con discapacidad. ¿Cuántos no hemos usado las instalaciones del Hospital del Niño –incluyendo la Sala de Urgencias y sus clínicas–, la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás o, quizás la más utilizada, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, considerado uno de los mejor equipados y más concurridos de la región?

Esto sin mencionar todo lo que se hace durante el año en educación, formación cívica, asistencia médica y promoción de valores cívicos, éticos y morales. Exhorto a quienes me leen a aportar, de la manera que les sea posible, a esta noble labor y, de paso, disfrutar de un gran evento que se ha convertido en un referente de diciembre y plataforma de éxito para muchos artistas.

Afortunadamente, los panameños aún no hemos entrado –como sí ocurre en algunos países vecinos– en una dinámica política que tendrá a varias naciones del continente inmersas en procesos que podrían cambiar sus rumbos, en medio de una efervescencia que pocas veces tiene resultados lógicos o previsibles.

Ojalá los hermanos venezolanos pudieran celebrar esta Navidad de manera distinta: reencontrándose con sus familiares forzados a abandonar el país o con amigos que no han podido visitar por mucho tiempo, debido a las condiciones provocadas por una dictadura que ya ha durado demasiado.

Exhorto a mis amigos y vecinos de este bello Panamá a ser prudentes y responsables con sus gastos y regalos este mes. Disfruten la mejor época del año y sean solidarios con quienes menos tienen.

Panamá es un país hermoso que merece lo mejor, pero todos debemos cuidarlo, porque es imprescindible no dejarlo en manos de quienes no lo quieren ni se preocupan por otra cosa que no sea su propio bolsillo.

El autor es dirigente cívico y analista político.