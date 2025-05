¿Qué justificaciones deben dar? ¿Hay buenas y malas justificaciones? Las justificaciones usuales suelen incluir el incumplimiento por parte del cliente, la inclusión en listas negativas, decisiones judiciales, etc. Las justificaciones basadas en derecho son deseables; las basadas en hechos no probados, impropias.

¿Y si el remedio es peor que la enfermedad? Puede suceder si se cierran cuentas, pero no se toma medida definitiva contra el titular. Resulta difícil de entender que una persona, sin haber sido declarada penalmente responsable, no pueda tener una cuenta bancaria.

¿Qué se está haciendo? El GAFI ha producido el trabajo Las consecuencias no intencionadas de los estándares del GAFI (octubre de 2021). En Europa, Mairlot y Verbruggen advierten en un trabajo académico (2025): evitar todo riesgo puede generar otros mayores. En Panamá se presentó (2023) una fallida propuesta legislativa que buscaba prohibir a los bancos cerrar cuentas de forma indiscriminada. Estados Unidos ha propuesto el Fair Access to Banking Act (abril de 2023). Según esta propuesta, no se pueden negar servicios si no se demuestra que la persona incumple criterios cuantitativos e imparciales, previamente establecidos, basados en riesgo. No puede utilizarse como fundamento el riesgo reputacional para el banco. El Reino Unido (2025) ha establecido reglas contra el debanking.