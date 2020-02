El Nuevo Coronavirus y su impacto mundial

Podcast

El primer caso del nuevo coronavirus, también calificado como el CODVID-19, fue confirmado el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei. Ese día comenzó lo que luego fue declarado una epidemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Han muerto más de dos mil personas, como causa de la enfermedad, y el número de infectados sobrepasó los setenta y cinco mil.

Me gustaría reiterar que hasta la fecha no ha habido ninguna persona contagiada en Panamá. Las autoridades del Ministerio de Salud se están asegurando que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se estén implementando. De manera que no hay de que temer, siempre y cuando tomemos las precauciones necesarias, como: lavarnos las manos con agua y jabón, cubrirnos la boca con un pañuelo o codo al estornudar o toser, mantener una distancia con personas que tengan fiebre, evitar tocarnos los ojos boca y nariz, evitar contacto con carnes crudas y, por supuesto, postponer cualquier viaje a China por el momento, como yo he hecho.

