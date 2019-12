El polémico film bíblico ‘Noé’ encabeza la taquilla norteamericana

SERVICIOS INTERNACIONALES AFP. -En su fin de semana de estreno, el polémico film bíblico Noé, protagonizado por Russell Crowe, se ubicó a la cabeza de la taquilla de Estados Unidos y Canadá, según las cifras definitivas publicadas el lunes por la empresa Exhibitor Relations.



Con 43.7 millones de dólares recaudados, el largometraje de Darren Aronofsky –censurado en algunos países árabes y también criticado en Estados Unidos por varias organizaciones cristianas– se impuso a la nueva saga Divergente, sobre una adolescente que tiene la misión de liberar a un mundo post apocalíptico de sus tiranos, que se embolsó 25.6 millones de dólares (94.4 millones en dos semanas).



Resucitados con éxito por Disney en 2011, los legendarios Muppets consiguieron el tercer escalón de la clasificación con Muppets 2: Los más buscados, que recaudó 11.3 millones de dólares (33.1 millones en total).



La cinta animada M. Peabody y Sherman –adaptación de dibujos animados de la década de 1960– quedó relegada al cuarto lugar en su cuarta semana en las pantallas.



La película que relata las aventuras de un pequeño perro consiguió ingresar 9.1 millones de dólares (94.5 millones en total). God's not dead, sobre un joven estudiante que prueba la existencia de Dios, se clasificó quinta con ingresos de 8.8 millones de dólares (21.8 millones en dos semanas).



El gran hotel Budapest, de Wes Anderson, subió un escalón hasta el sexto lugar, y recaudó 8.5 millones (24.2 en cuatro semanas). Sabotage, el nuevo film de acción del exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, recaudó 5.3 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición y se colocó en el séptimo lugar del ranking, por encima de Need for Speed, adaptación de un videojuego de carreras de automóviles, que se embolsó 4.2 millones de dólares (37.6 millones en tres semanas).



El film épico 300: el nacimiento de un imperio se ubicó noveno puesto, amasando 4.2 millones de dólares (101.1 millones en cuatro semanas), por delante del thriller Non Stop, con Liam Neeson como un agente de policía aéreo que debe identificar a un terrorista en su avión, con 4 millones (85.1 millones en cinco semanas).