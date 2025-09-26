10 claves y frases que dejó el contralor Anel Flores al sustentar el presupuesto 2026

El contralor Anel Flores sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. el monto que manejará la entidad en 2026. Estos son 10 datos relevantes de su comparecencia:

Flores afirmó que las adendas a contratos “disminuyeron sustancialmente” en número y valor: de 2,231 (por $1,179.3 millones) en 2024 a 1,113 (por $184.2 millones) en 2025. Señaló que “a veces eran un mecanismo para aumentar costos”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un presupuesto de $128 millones para la Contraloría General de la República (CGR) en 2026. El presupuesto modificado de 2025 asciende a $143 millones .

La institución creó un nuevo instrumento llamado Panamá Logística para determinar el origen, contenido (TEUs) y destino de los barcos que llegan al Canal de Panamá. Gracias a esta herramienta detectaron dos barcos de arroz que pretendían ingresar al país.

Cuando Flores asumió el cargo, la Contraloría tenía 4,335 funcionarios. Hoy cuenta con 3,948, es decir, 387 posiciones menos, lo que representa un ahorro mensual de $275 mil. “Hicimos evaluaciones. Mucho personal no tenía dos años de experiencia y otros no estaban calificados para los puestos que ocupaban”, señaló.

La Contraloría destinará $54 mil a sobresueldos de 26 funcionarios, principalmente directores y subdirectores.

El presupuesto asigna $40 mil a viajes. Flores explicó que auditores viajan a distintos países para fiscalizar consulados y embajadas. Comentó que recientemente un grupo regresó de Japón y que en este momento hay equipos en Estocolmo, Suecia, y en Miami, Estados Unidos. “Hay consulados que tienen décadas de no ser auditados”, recalcó. Panamá tiene 51 embajadas y 45 consulados.

Sobre su viaje a Brasil con el presidente José Raúl Mulino, Flores declaró: “Yo vengo de un background de banano. A raíz de lo que sucedió en Changuinola he asesorado, por pedido del presidente, a los ministros que están en esa negociación. Participé en reuniones con los dueños y directivos de Chiquita para buscar que regresaran al país”. Añadió: “Hago ese viaje tres veces más sin ningún problema”.

El contralor informó que han auditado 42 juntas comunales y entregaron los documentos al Ministerio Público. “No hemos auditado ninguna alcaldía”. También reveló que hasta ahora no han recibido solicitud de la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, para revisar las gestiones anteriores. Durante el periodo 2019-2024, la AND tuvo como directores a Francisco Vigil y Edward Mosley Ibarra.