10 mil propuestas subidas a la plataforma Ágora fueron descartadas

Pacto Bicentenario

Un total de 10 mil propuestas de las 186 mil 182 que presentaron los ciudadanos en la plataforma digital Ágora como parte del diálogo del Pacto del Bicentenario fueron descartadas, debido a que se repetían.

Massimo Lorenzato, del equipo Ágora y Asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo explicó que las repeticiones se dieron debido a que un mismo ciudadano subió una misma propuesta varias veces, tal vez pensando que si las repetías se le tomaría más en cuenta.

“En este caso solo se tomó en consideración una de las propuestas”. Dijo además, que hubo pocos insultos por parte de los ciudadanos al momento de exponer sus ideas o comentarios.

Mientras que 175 mil 992 iniciativas que representan el 96% de las 186 mil 182 de las presentadas fueron reordenadas correctamente y pasaron a la siguiente etapa de la mesa de clasificación científica-técnica.

Los temas con mayor cantidad de propuestas son: infraestructura (21%), salud (16.3%), agua (14.8%), educación (14.6%), Estado justo y ético (7%). El tema estado justo y ético incluye aspectos como reformas al estado, institucionalidad, transparencia, etc.

La mayoría de estas propuestas fueron presentadas por los ciudadanos con 170 mil 755 planteamientos.

“Hoy tenemos en nuestras manos y las de ustedes, 175 mil resultados, miles de propuestas para resolver, para construir una hoja de ruta nacional, regional o local, para aquellos actores que creemos y queremos un Panamá mejor. Estos miles de propuestas son vinculantes para todos; el país es de todos, no solo del gobierno de turno”, dijo Paulina Franceschi, coordinadora del Pacto del Bicentenario.

Mientras tanto, Enrique De Obarrio, también del Consejo Consultivo del Pacto del Bicentenario manifestó que ante la encrucijada en la que nos encontramos, el camino sensato, responsable, patriótico, es “unir fuerzas” como panameños, para juntos abocarnos a consensuar las mejores acciones concretas y políticas de Estado, para salir del atolladero, para superar una adversidad cada vez más agobiante.

“A través del Pacto del Bicentenario, -proceso democrático, ampliamente incluyente y transparente, que ha sido legitimado por la participación de un número tan grande de ciudadanía-, con mucha responsabilidad se ha ido avanzando con pasos firmes en la dirección anterior... es el momento de trabajar unidos, para pactar la renovación del contrato social en Panamá. Para eso es el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas”, dijo.

Añadió que no es el momento para posiciones divisivas o antagónicas, no es el momento para descalificaciones, no es el momento para otro foco que no sea, vía la unión y el consenso, la búsqueda de las soluciones que el país y la gente necesitan. Es el momento de trabajar unidos, para pactar la renovación del contrato social en Panamá.

De mayo a julio, las mesas regionales deben evaluar las propuestas que le remita la comisión científico técnica.