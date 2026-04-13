$17 millones en juego: 10 empresas van tras la renovación de tres zonas en el centro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El objetivo, según el Municipio de Panamá, es transformar el centro capitalino en un entorno más accesible, seguro y sostenible.

Diez empresas y consorcios entraron en competencia por tres licitaciones lanzadas por la Alcaldía de Panamá para la renovación urbana de tres zonas claves en el corazón de la ciudad.

Se trata de las áreas de la Plaza 5 de Mayo, la avenida 3 de Noviembre y la Calle Estudiante, proyectos que en conjunto suman una inversión estimada de 17 millones de dólares.

Los actos públicos, realizados entre el 20 y el 27 de marzo, recibieron en total 17 propuestas, aunque varios proponentes repiten en más de un proceso, lo que reduce a 10 el número de competidores únicos que buscan adjudicarse estas obras para el centro de la ciudad.

El contrato para rescatar la Plaza 5 de Mayo fue licitado con un precio de referencia de 7 millones de dólares, y forma parte de un paquete de intervenciones en el centro de la ciudad que también incluye la Avenida 3 de Noviembre y la Calle Estudiante.

Para la Avenida 3 de Noviembre, el municipio fijó otro presupuesto estimado de 7 millones de dólares, mientras que para la Calle Estudiante la inversión proyectada es de 3 millones. Los tres proyectos fueron licitados por separado y actualmente avanzan en su fase de competencia entre empresas interesadas.

Avenida B. con dirección a la plaza 5 de Mayo.

¿Quiénes son los interesados en la 5 de Mayo?

Durante el acto público de apertura de propuestas para cambiarle el rostro a la zona de la 5 de Mayo, que durante mucho tiempo ha estado llena de buhoneros e indigentes, se presentaron siete ofertas económicas, todas en formato electrónico y aceptadas de plano. Eso ocurrió el 20 de marzo pasado. Los proponentes son:

Construcciones y Mantenimiento General S.A. : $8,680,957.08

Centroequipos S.A. : $6,230,530.24

Ingeniería REC, S.A. : $6,453,364.20

Consorcio Vértice : $6,090,777.00

Consorcio C&T 5 de Mayo : $6,915,410.00

Consorcio Aceras Panamá : $6,985,828.84

Consorcio Gana-Oti: $6,054,689.85

Según el pliego de cargos, el proyecto de 5 de Mayo abarcará los corregimientos de Santa Ana y Calidonia, e incluye estudio, diseño y construcción de una intervención integral para mejorar la caminabilidad, el ordenamiento del espacio público y la seguridad vial. Además, contempla la instalación de 25 quioscos formales para organizar la actividad de buhonería.

La obra se desarrollará en un área aproximada de 19,321 metros cuadrados y una longitud de 2,208 metros lineales, divididos en cuatro tramos.

La plaza 5 de Mayo ha sido un área de concentración de protestas, actos públicos y políticos.

También se plantea la ampliación de aceras, cruces seguros, rampas, paradas de transporte, señalización, iluminación LED, mobiliario urbano y paisajismo con 187 árboles nativos y más de 1,600 metros cuadrados de áreas verdes, además de medidas para el manejo de aguas pluviales y mitigación de inundaciones.

Históricamente, la Plaza 5 de Mayo ha sido una zona utilizada para realizar grandes concentraciones políticas así como protestas de todo tipo, por su cercanía a la Asamblea Nacional y su conexión a la avenida Central, la cual lleva hasta San Felipe, donde se ubica la Presidencia de la República.

La 3 de Noviembre: 7 propuestas en competencia

En el proyecto de renovación urbana de la avenida 3 de Noviembre y su conexión con la cinta costera, donde actualmente se ubican sobre una franja los buhoneros que habían sido desalojados del centro de Calidonia y de las inmediaciones de una de las estaciones del Metro de Panamá, también se recibieron siete propuestas económicas durante el acto celebrado el 26 de marzo de 2026.

Las ofertas fueron:

Consorcio Vértice : $5,900,777.00

Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. : $9,898,002.1

Consorcio Aceras Panamá : $6,034,049.48

Ingeniería REC, S.A. : $6,338,997.54

Consorcio C&T 3 de Noviembre : $6,206,000.00

Centroequipos, S.A. : $5,770,000.01

Consorcio Gana-Oti: $5,817,681.05

En la avenida 3 de Noviembre, la Alcaldía busca recuperar la caminabilidad y revitalizar la actividad urbana, reforzando su conexión con la cinta costera, la avenida central, el área de mercados y el nodo de transporte de 5 de Mayo (estación del Metro y zona paga de MiBus).

Avenida 3 de noviembre en la actualidad y cómo quedaría con el proyecto de renovación urbana.

El proyecto impactará una superficie aproximada de 56,000 metros cuadrados, con una longitud de 1,250 metros lineales, distribuidos en cinco tramos.

Las obras incluyen la rehabilitación de aceras, plazas públicas, ciclovías, paradas de buses, mobiliario urbano, iluminación eficiente, señalización y áreas verdes con vegetación nativa.

Además, se contempla la construcción de locales comerciales y una ruta de ciclovía frente al Mercado del Marisco, conectada con la ciclovía de la cinta costera, como alternativa de movilidad sostenible.

Buhoneros fueron desalojados de las inmediaciones de la plaza 5 de mayo, muy cerca de la avenida 3 de noviembre.

Calle Estudiante: 3 empresas buscan adjudicación

Para la renovación urbana de la Calle Estudiante y su zona de influencia, el acto público se realizó el 27 de marzo, con tres proponentes que presentaron los siguientes montos:

Centroequipos S.A. : $2,500,393.91

Consorcio Aceras Panamá : $2,105,875.50

Ingeniería REC, S.A.: $2,559,735.61

El proyecto, ubicado en las inmediaciones del Instituto Nacional, abarcará 7,882 metros cuadrados y una longitud de 1,322 metros lineales, divididos en cuatro tramos. Incluye ampliación de aceras, reducción de velocidades vehiculares, eliminación de obstáculos, cruces seguros, mobiliario urbano, iluminación LED y la integración de 11 quioscos para microempresarios. También contempla la siembra de 104 árboles nativos y obras para el manejo de aguas pluviales.

Estacionamientos paralelos en calle Estudiante.

La Alcaldía sostiene que las propuestas deberán ajustarse estrictamente a los estándares técnicos establecidos, sin reducir el alcance de las obras, incluyendo todas las fases de análisis, diseño y construcción. El objetivo, según el municipio, es transformar el centro capitalino en un entorno más accesible, seguro y sostenible.

Los que repiten

Tres proponentes repiten presencia en las licitaciones en los tres procesos convocados por separado.

Se trata de Centroequipos, S.A., Ingeniería REC, S.A. y el Consorcio Aceras Panamá, cuyos nombres figuran como oferentes en los tres actos públicos.