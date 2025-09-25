$24.6 millones para el Palacio de Las Garzas, la villa diplomática y publicidad: la polémica en el presupuesto de la Presidencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acudió este jueves, 25 de septiembre, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el plan de gastos de su despacho para 2026, que asciende a $204.4 millones.

De ese monto, $172.4 millones corresponden a funcionamiento y $32 millones a inversión, lo que representa un leve aumento en comparación con los 200 millones aprobados para el presente año fiscal.

Sin embargo, la sustentación no estuvo exenta de polémica. Diputados de distintas bancadas cuestionaron tres puntos específicos: las obras en el Palacio de Las Garzas, la remodelación de la villa diplomática y la partida destinada a publicidad. Estos renglones fueron señalados como áreas sensibles del presupuesto, en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Uno de los críticos fue el diputado independiente Betserai Richards, quien puso en el ojo del huracán el manejo de los fondos destinados a la Dirección de Comunicación del Estado. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cifra recomendada era de $8.5 millones, un monto destinado principalmente a publicidad.

El titular de la Presidencia confirmó la cifra, aunque precisó que el monto final se había ajustado a $7.5 millones. La suma, dijo, corresponde a publicidad institucional y no incluye gastos de funcionamiento adicionales.

Richards enfatizó la importancia de la transparencia en el manejo de estos fondos. Cuestionó cómo se decide qué medios reciben los recursos y qué empresas intermediarias canalizan la publicidad estatal, subrayando que el control ciudadano es fundamental.

El ministro respondió que los montos se asignan en función del alcance de los medios, medido por el rating. “Practicar la transparencia es nuestra política, pero no podemos licitar únicamente según audiencia”, explicó.

El diputado insistió en la publicación de un informe anual detallado sobre los gastos en publicidad, recordando que, en administraciones pasadas, estos recursos a menudo se destinaban a medios afines al gobierno de turno, dejando de lado la imparcialidad y la rendición de cuentas.

En el presupuesto de 2025 se asignaron cerca de $10 millones a publicidad.

Restauraciones

La discusión se trasladó al Plan de Trabajo de Inversiones y a la remodelación del Palacio Presidencial, donde Richards cuestionó los $9 millones destinados a mantenimiento, señalando que comunidades siguen sin servicios básicos: agua potable limitada, calles en mal estado y centros de salud sin recursos.

Uno de los puntos más polémicos fue la remodelación de la vía diplomática, con un presupuesto de $7.1 millones, que incluía la construcción de una cancha de tenis en la azotea. Richards cuestionó la prioridad de esta obra frente a necesidades urgentes de salud y educación.

El ministro defendió la inversión, alegando que la vía diplomática es un bien histórico y estratégico para eventos internacionales, y que las mejoras incluyen estacionamientos y espacios auxiliares, no solo la cancha de tenis. Subrayó que la licitación se realizó de forma formal y pública.

Según Orillac, la obra busca “reparar años de abandono” y mantener la infraestructura para actos diplomáticos y de seguridad. Señaló que administraciones anteriores postergaron mantenimientos esenciales, lo que elevó los costos actuales, justificando la inversión como necesaria y no superflua.

Más críticas

Richards mantuvo su postura crítica: mientras se destinan millones a propiedades históricas, proyectos como el centro de salud de Tocumen o la escuela Gran Bretaña en Pedregal no habían sido licitados ni iniciados, lo que, para él, evidencia un desequilibrio en la priorización del gasto público.

Otro de los diputados que cuestionó los gastos en publicidad y obras como la villa diplomática fue Janine Prado, de Vamos.

“Me llama la atención el renglón de promoción y publicidad, ¿por qué un monto tan elevado en un momento de austeridad? Debemos priorizar las obras que se necesitan en las comunidades”, dijo Prado, aunque también reconoció que es importante conservar el patrimonio histórico.

Por su parte, Orillac defendió su gestión, señalando que se lograron ahorros en renglones como el alquiler de vehículos dentro del Ministerio de la Presidencia.

No obstante, ambos diputados reiteraron que el presupuesto debe reflejar las necesidades de los ciudadanos y priorizar salud, educación e infraestructura básica.