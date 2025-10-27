$4.2 millones para restaurar la Casa Amarilla del Palacio de las Garzas: ya dieron luz verde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El contrato para la restauración de la histórica Casa Amarilla —ubicada dentro del conjunto arquitectónico del Palacio de las Garzas, en San Felipe— fue refrendado por la Contraloría General de la República.

El Ministerio de la Presidencia estará a cargo del pago de la obra, cuyo monto asciende a $4.2 millones, incluyendo el 7%, informó la Contraloría.

Recientemente, el titular de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entregó la orden de proceder a la empresa Civil y Logística, S.A., ganadora de la licitación pública por mejor valor. Su representante legal es Juan David Cardoze Martinelli.

“Estos trabajos están alineados con el compromiso del presidente José Raúl Mulino de rescatar los edificios públicos deteriorados, especialmente aquellos que forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural”, indicó la Presidencia en un comunicado emitido este lunes 27 de octubre.

Las obras comprenden la restauración estructural y arquitectónica del edificio, cumpliendo —según lo informado— con los criterios de preservación histórica establecidos por ley.

Actualmente se realizan estudios y análisis arqueológicos y estructurales. Los planos y procedimientos están siendo revisados y aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC) del Ministerio de Cultura.

Patrimonio Cultural ha otorgado a la Casa Amarilla un certificado de valor de tercer orden de conservación, que permite modificaciones en el interior, siempre que la fachada se mantenga fiel al diseño original. En cambio, la muralla perimetral cuenta con un certificado de primer orden, lo que exige replicar de forma exacta su aspecto original.

Entre las adecuaciones previstas figuran una escalera de caracol y dos elevadores —uno para pasajeros y otro de carga—, además de mejoras para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad.

También se intervendrán los balcones, se construirá una nueva losa estructural en la segunda planta, se restaurará la herrería y se instalará iluminación renovada.

Una vez finalizadas las obras, el edificio será destinado a ceremonias y actividades diplomáticas en junio de 2026, coincidiendo con la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá.

“La Casa Amarilla estuvo en desuso durante una década, lo que aceleró su deterioro. Con esta restauración, en la que se están recuperando piezas de alto valor, el edificio recuperará su esplendor”, concluyó la Presidencia.