Antai pide a la Asamblea publicar información de los contratos temporales

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solicitó a la Asamblea Nacional cumplir con la ley de transparencia y divulgue la información del personal contratado por servicios profesionales en su portal web, como lo hacen las demás instituciones.

En una nota dirigida a la presidenta del Órgano Legislativo, la diputada Yanibel Ábrego, y con copia al secretario general, Franz Weber, la directora de la Antai, Angélica Maytín Justiniani, advierte que se trata de información pública y solicita cumplir con el habeas data que concedió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a La Prensa.

“ Debemos reiterarle que estamos ante información de acceso libre, toda vez que se trata de información en manos de un Órgano del Estado que no mantiene ningún tipo de restricción y no mantiene los parámetros de información confidencial. Así mismo nos permitimos recordarle que estamos frente al manejo de fondos públicos, lo cual obliga a la entidad al rendimiento de cuentas detalladas. Tal y como es realizado por las demás entidades del gobierno central, al momento de publicar la información de acceso libre, que no está enmarcada dentro del tipo de la información o datos, que el ordenamiento jurídico clasifica como acceso restringido o confidencial”, cita la misiva firmada por Maytín Justiniani y recibida el pasado viernes en la Asamblea.

La Prensa solicitó a la Asamblea -desde inicios de 2017- la lista del personal contratado, con nombres y cédulas, sus funciones y montos individuales de los contratos. Ante la falta de respuesta acudió a la CSJ, que concedió el habeas data.

Se intentó contactar a Abrego y Weber pero no atendieron las cuatro llamadas a su celular, mensajes ni los dos correos electrónicos.

Más información en la edición impresa de La Prensa del jueves 18 de enero de 2018...