Asamblea alega que auditores de Contraloría no tenían los 'documentos requeridos'

Flor Bocharel Q. DOLEGA, CHIRIQUÍ | 27 dic 2018 - 20:27h

La diputada perredista Athenas Athanasiadis, del circuito 4-5 Chiriquí, aseguró la tarde de este jueves 27 de diciembre que no era cierto lo afirmado por el contralor Federico Humbert, quien dijo que a través de unas auditorías por parte de fiscalizadores confirmaron que su personal no estaba laborando.

Athanasiadis consideró que se trata de una persecución, porque los fiscalizadores acudieron a su oficina circuital en Potrerillos, Dolega, donde al momento de visita habían tres personas laborando en el despacho, mientras que el otro personal se encontraba "en otras funciones inherentes" al despacho.

"No fueron a mi oficina en la Asamblea en Panamá. Aclaro que en Potrerillos tengo personal que son conductores, mensajeros, promotores comunitarios, abogados, economistas, que no necesariamente deben estar en una oficina de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Y me llama la atención que la Contraloría emitió un informe con el personal que allí estaba, en mi oficina de Panamá, ni siquiera entraron y hay constancia que el personal que labora permanente estaba en su puesto de trabajo, hay pruebas de la marcación", expresó.

Detalló que faltaba su periodista porque se encontraba en los medios de comunicación y otra funcionaria que pidió permiso a la Asamblea para estar con su familia en Navidad.

"Pienso y no me sorprende que yo anteriormente defendí a mi personal y es por eso que me atacan nuevamente con afirmar que mi personal no trabaja. He solicitado en reiteradas ocasiones, reunirme con el señor Contralor pero no me ha atendido", expresó.