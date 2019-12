Aumentan críticas contra el director del IMA

ESCÁNDALO DE NEPOTISMO

Las críticas por las irregularidades en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a cargo de Edwin Cárdenas, se multiplican.

Esta vez, quienes se han sumado a los cuestionamientos contra el funcionario, por practicar el nepotismo en la entidad que dirige, son miembros del gabinete del presidente Juan Carlos Varela.

Para la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado el escándalo en el IMA “es desafortunado”. Dijo que la gestión del presidente Varela está enfocada en el compromiso de ”hacer las normas, hacer cumplir las leyes y eso es lo que estamos haciendo”.

Mientras que el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Luis Ernesto Carles, cuestionó el hecho de que se utilice la entidad de la cual se está al frente para “beneficiar familiares”.

A su juicio, el problema radica cuando [los funcionarios] se alejan del sentido de servicio, situación que provoca el nepotismo. “Eso es lo que no está correcto, lo que no está bien y es por lo que se le ha llamado la atención a algunos funcionarios”, dijo Aseguró que en el Mitradel no labora ningún familiar suyo.

“No tengo ningún familiar cercano”, dijo. Sin embargo, el titular reconoció que en otras entidades si laboran familiares suyos. “En el gobierno si tengo hermanos ...”, expresó.

Las críticas también surgen a lo interno de su partido, el Partido Popular (PP). Guilia de Santics, dirigente de este colectivo, dijo: “en mi opinión personal estoy en contra del nepotismo, me parece una práctica terrible y me parece que como país si no nos quitamos esa acción no podemos seguir avanzando”.

Pero en un comunicado firmado por el presidente encargado del PP, Carlos Rubio se señala lo siguiente: "el señor Edwin Cárdenas no ha dado órdenes para adquirir productos con sobrecostos y cuando se enteró que le estaban comprando a una persona señalada en casos de corrupción, ordenó que se suspendieran las compras a esa persona”.

Cárdenas es el tercer funcionario de la actual gestión al que se le cuestiona por nepotismo, una de las prácticas, duramente criticada en la era de Ricardo Martinelli.

El director del IMA admitió públicamente que nombró a dos primos: Diorkis Cano y Ariel Ureña; dos cuñados: Nelson Monteza y Esteban Sandoval; y a la madre de su pareja, Cecilia Leone de Urriola en en dicha entidad.

También reconoció que favoreció con contratos a sus allegados y familiares.

Cárdenas que ha tratado de justificar y defender su accionar no encontró apoyo de Varela, quien lo citó a la Presidencia y le solicitó despedir a sus familiares.

La Contraloría ordenó una auditoria forense a los contratos tramitados en esta gestión y los del pasado gobierno, mientras que la Procuraduría de la Administración, por su lado inició una investigación de oficio .