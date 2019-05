Chello Gálvez sobre el reparto de bonos: '¿Usted cree que un hombre con 30 años de carrera política va a cometer tal situación?'

Sergio Chello Gálvez, candidato a alcalde, diputado y representante por el partido Cambio Democrático (CD), se refirió a la entrega de bonos de $100 a los electores de El Chorrillo y culpó a sus rivales políticos de "orquestar" la situación.

+ info Campaña de Chello Gálvez reparte bonos en El Chorrillo

"¿Usted cree que faltando 12 horas de las elecciones, un hombre que tiene 30 años de carreras políticas va a cometer tal situación?", preguntó Gálvez ante los cuestionamientos de La Prensa, en el café Madero, de Obarrio, donde acudió esta mañana junto a sus seguidores.

"Esto se cae de su peso. No son más que situaciones orquestadas por aquellos que se sienten derrotados, entre los que se encuentran el candidato a alcalde del Partido Revolucionario Democrático y un candidato a diputado del 8-7", Gálvez.

En esta elección, Gálvez compite contra el perredista José Luis Fábrega, candidato a la Alcaldía del distrito de Panamá. Gálvez también aspira a la reelección como diputado del circuito 8-7 y representante de El Chorrillo.

Originalmente, CD tenía como candidato a alcalde a Ricardo Martinelli, pero el Tribunal Electoral (TE) acogió una impugnación y ordenó que, en su lugar, figurara Gálvez, quien hasta entonces era el suplente.

"Yo he encabezado esa nómina donde rindo tributo a ese gran hombre Ricardo Martinelli. Es el hombre que quiere este país, no solo lo quieren como alcalde, sino como presidente en 2024. Es una ola de celos, intriga, de morbo hacia Ricardo Martinelli. Yo siempre he dicho que si aquí se pudiese mandar, el Presidente de la República, a alguien, a un sicario a El Renacer lo hubiese mandado a matar a Ricardo Martinelli", dijo Gálvez este domingo.

Este sábado 4 de mayo, a pocas horas del inicio de las elecciones, habitantes de El Chorrillo hacían filas en el supermercado Xtra de la zona, para cambiar bonos de $100.

De acuerdo con el testimonio de algunos de los que hacían fila, el bono se los regaló el equipo de campaña de Gálvez, que contactó a los beneficiados en una caminata organizada por el candidato, por el aniversario de El Chorrillo el pasado 29 de abril.

De café Madero, Gálvez anunció que se dirigiría a casa de Marta Linares de Martinelli, a quien acompañará a votar en Atlapa.