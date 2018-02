Contraloría sostiene que informe de auditoría a la Asamblea es 'confidencial y de acceso restringido'

Ante las publicaciones del diario La Prensa del borrador de un informe de la auditoría que efectúa la Contraloría General de la República (CGR) a las donaciones que realizó la Asamblea Nacional, la institución envió un comunicado en el que aseguró que la información es “incorrecta y fuera de contexto.”

El comunicado no explica por qué el contralor -según consta en las resoluciones firmadas por él, de marzo y julio- ordenó auditar la documentación de la Asamblea, pero no realizar labores de campo y entrevistas para determinar el destino final de los $15 millones que los diputados entregaron en concepto de donaciones.

Tampoco precisa por qué el contralor Federico Humbert encomendó la tarea a la Dirección de Auditoría Interna, la única dirección de auditoría de la CGR que, según el Manual de Organización de la institución,que no ve el manejo de fondos externos a la Contraloría; a pesar de que este medio se lo preguntó en unas cinco ocasiones –mediante llamadas, correos y mensajes–.

“Por el respeto que merece la ciudadanía debemos aclarar que ayer lunes y hoy martes, un medio de la localidad publicó información incorrecta y fuera de contexto sobre la labor de la Contraloría General de la República, basada en un informe de auditoría que es confidencial y de acceso restringido, tal como lo establece la ley, que se encuentra incompleto, sin firma y en etapa borrador, que fue retirado de la Contraloría de forma fraudulenta”, indica el comunicado divulgado este martes 6 de febrero.

"El borrador de informe, al que hacen referencia las publicaciones, es del mes de octubre de 2017, y se refiere a una auditoría que aún no está finalizada. Ningún informe de auditoría tiene validez si no cuenta con la firma de los auditores que participaron en ella y la rúbrica del Contralor General de la República. La información publicada dista de ser precisa puesto que dichas auditorías no han sido culminadas todavía, agrega la nota del departamento de relaciones públicas de la Contraloría", agrega la nota de prensa.

La Prensa publicó el borrador de una auditoría efectuada por la CGR, incluyendo una tabla dinámica en la que se muestran las donaciones gestionadas por diputados con sus respectivos códigos secretos y los nombres y cédulas de los beneficiarios, así como la fecha y hora en la que se cambiaron los cheques y en qué bancos.

La información fue publicada, después que este medio intentara comunicarse en multiplicidad de oportunidades con la Contraloría, específicamente con su departamento de relaciones públicas y con el propio contralor sin tener éxito.

" La Prensa niega categóricamente que haya obtenido esta información de forma fraudulenta. El periodismo se basa en la divulgación de información de interés público que algunas organizaciones e instituciones prefieren mantener en secreto", indicó Rita Vásquez, directora encargada de La Prensa.

" La Prensa seguirá investigando este tema con la ayuda de fuentes oficiales y extraoficiales hasta tanto la ciudadanía conozca qué fue lo que sucedió con los fondos utilizados de forma irregular por los diputados, para hacer donaciones y contratos", remarcó.