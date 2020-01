Crisis de fe en el siglo XXI

ENTREVISTA

Si buscas las palabras “dinero-money” o “sexo-sex” en Google, el principal buscador de internet, conseguirás mil 100 millones ó 778 millones de páginas en la web asociadas a ellas. Pero si escribes “Dios-God”’, te asombrarás al descubrir que su popularidad es menor (593 millones). Y, a pesar de que el 33% de la población mundial es cristiana, según la Enciclopedia Británica, algo más dramático ocurre con “Cristo-Jesucristo”: 45 millones.

Este raiting de popularidad no le quita el sueño al padre David Cosca, un apasionado carismático que se muestra convencido de que, tarde o temprano, ateos o no, todos los hombres terminan buscando a Dios.

¿Qué está pasando con la fe de los hombres del siglo XXI?

Colocar la vida material como el centro de nuestras existencias es una de las más grandes cegueras de la sociedad de hoy. Mucha gente se engaña pensando que mientras tenga todo, no necesitará de nadie, ni siquiera de Dios. Pareciera que Dios es solo el Dios de los necesitados. Y cuando un hombre siente que lo tiene todo, que lo puede todo y que lo sabe todo, termina creyéndose Dios y pensándose eterno. Pero al final, incluso esos hombres buscan a Dios. Y a veces no hay que esperar al final; muchos ateos, cuando enfrentan crisis vitales, logran entender el mensaje divino. Lo importante es no dejarse seducir por el materialismo, el hedonismo, la sabiduría humana y los antivalores; es desarrollar nuestro Espíritu al máximo, trabajar más porque Dios guíe al mundo y orar más. Lo ideal no es esperar hasta la hora de la muerte para acercarse a Dios o seguir los pasos de Jesús, lo ideal es vivir esa vida ahora.

Entre 80% y 90% de la población panameña pertenece a la Iglesia católica. Si esas 2.6 millones a 2.9 millones de personas fuesen a misa todos los domingos, no habría iglesias suficientes para darles cabida. ¿Cuánta gente está yendo a las misas dominicales actualmente o participa en los ritos de la Semana Santa en lugar de preferir la playa?

Muchos bautizados no están yendo a misa y a ellos hay que recordarles que la iglesia no es el templo, sino el grupo de personas que la conforman y la convierten en comunidad. Desconozco cuántos, pero por mi experiencia creo que más o menos la mitad de los católicos van a misa, pero los verdaderamente comprometidos son muchos menos.

En comparación con hace 30 años, cuando usted comenzó su vida sacerdotal, ¿qué tan cerca y qué tan comprometidos ve a los panameños de la Iglesia católica ahora?

Hubo un tiempo que bajó mucho la asistencia a las iglesias, fue a principios de los 80. Pero después, con la crisis, el número volvió a subir. Las crisis suelen llevar a la gente a la reflexión, a la espiritualidad y por eso vuelven.

Algunas personas piensan que la Iglesia católica ha perdido terreno ante otras religiones por falta de acción, conexión con la gente y capacidad de adaptación a los tiempos que corren. ¿Cómo lo ve usted?

Creo que hubo una renovación de la iglesia muy importante con el Concilio Vaticano II, que permitió renovar la palabra de Dios en las escrituras. También creo que ahora hay más actividad misionera y de evangelización, y que el laicado está desempeñando un rol mucho más importante. Todos esos son grandes avances.

Sin duda. Antes del Vaticano II las misas se daban en latín y las órdenes religiosas usaban cilicios como instrumentos de mortificación corporal en sus rituales. Con ese concilio se fortaleció la libertad religiosa y la libertad de conciencia, y se abrió un interesante diálogo con las otras religiones y el mundo moderno. Pero aún hay temas en los que la iglesia parece divorciada por completo de la modernidad: celibato, biogenética, métodos anticonceptivos, por ejemplo. El papa Benedicto XVI, hace poco, fue rechazado por su intento de reinsertar en la Iglesia católica a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X , que puso en duda el holocausto judío. ¿Qué opina de eso y del liderazgo del Papa actual en general?

Creo que es normal que toda posición, sea la que sea, reciba una evaluación, que nadie es tan perfecto como para no recibir críticas y que muchas veces la gente juzga mal a los otros porque mal interpreta sus palabras. También creo que el Papa está siguiendo los pasos deCristo y los de Juan Pablo II, y por eso tengo confianza de que la Iglesia católica va por buen camino.

¿Qué es el Triduo Pascual?

El Triduo Pascual de la Semana Santa encierra el mayor de los misterios de la fe católica: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este domingo es el día para recordar que Jesús no se queda en la muerte, que resucita para enseñarnos que hay vida eterna y que él es el camino para llegar a ella. Así que invito a todos los católicos a participar en esta fiesta. En la iglesia de la Divina Misericordia tendremos la misa a las 5:30 p.m., con el bautismo de los niños.

¿Va a votar el próximo 3 de mayo?

Sí. En momentos como éste, de tantos conflictos, el pueblo panameño debe tener una verdadera conciencia política e ir a votar. Y no se trata de escoger por escoger, sino de escoger a aquellos que no solo anden hablando de crecimiento económico, sino de justicia social.