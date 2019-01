Cruce de acusaciones entre Robinson y Valderrama por caso Pandeportes

Un cruce de acusaciones protagonizaron los diputados Aldolfo Valerrama y Benicio Robinson en medio del escándalo por las partidas circuitales del deporte.

El escenario fue Twitter. Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), respondió desde su cuenta al mensaje que colgó Beby Valderrama que dice: "la historia y el tiempo me juzgarán y preguntó ¿Dónde estaba el basquet hace cinco años atrás y dónde esta hoy? Yo no soy Franz Wever ni Benicio Robinson, yo no vivo del deporte , yo apoyaré el deporte y al deportista siempre, y ni hablar de mi querido básquetbol ".

El perredista escribió: “ lo mismo preguntó yo. ¿Dónde estaba el béisbol hace cinco años y dónde está ahora? Yo no vivo del deporte y menos del Seco Herrerano como tú”.

Valderrama no se quedó con los brazos cruzados y le contestó: "Usted es el presidente de Fedebeis sí o no? ¡Porque yo no soy el presidente de Fepaba! Nuevamente le digo, yo no soy Benicio ni Frank Wever, yo apoyo al deporte, no presido ninguna federación. Feliz año".

Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol que gestionó $7 millones del Pandeportes, fondos de los que se desconoce cómo se usaron, volvió a responderle al diputado panameñista: "Si usted no preside ninguna Federación y no está vinculado al deporte nacional, entonces respete y evite hacer comentarios de temas que no maneja. Disfrute la JMJ".

Una publicación de este diario reveló que la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), la segunda que más subsidios recibió del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) con $5 millones, trianguló dinero para una liga profesional ilegal, vinculada al diputado Valderrama.

Mientras que Robinson es señalado debido a que entre 2014 y 2017, la Fedebeis recibió de Pandeportes $7 millones en subsidios, incluyendo $3 millones para “masificar” el deporte e implementos deportivos, pero nunca mostró los informes que sustentan quiénes recibieron los millones de dólares en implementos deportivos.

Robinson recientemente volvió a recurrir a Pandeportes para que lo ayude con la compra de pasajes e indumentaria para que la selección nacional de béisbol mayor asista a un juego en Sao Paulo, Brasil, a efectuarse del 29 de enero al 2 de febrero de este año.