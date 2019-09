'Se tomaron la Defensoría del Pueblo', afirman organizaciones ciudadanas por designación de Maribel Coco como defensora adjunta

Organizaciones cívicas y de derechos humanos han alzado su voz en señal de protesta por la designación de Maribel Coco, una antigua militante del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), como defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo.

La Red de Derechos Humanos, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la Fundación Iguales, son algunos de los que han recriminado el hecho. Particulares también han manifestado su inquietud.

La Red de Derechos Humanos, que aglutina a 30 organizaciones de la sociedad civil, ha demostrado su descontento a través de Twitter. “Organizaciones de derechos humanos preocupados por la designación de Maribel Coco como nueva adjunta del Defensor del Pueblo. Dice el defensor que no es por presión política, pero no le creemos”, asegura uno de esos mensajes.

Organizaciones de derechos hunanos preocupadas por la designación de Maribel Coco como nueva adjunta del Defensor del Pueblo. Dice el Defensor que no es por presión política, pero no le creemos. Nos quedamos sin Defensoria del Pueblo. pic.twitter.com/exfmKQVzmL — Red de Derechos Humanos (@ForoSocCivil) September 24, 2019

En otro escribieron lo siguiente: “Se tomaron la Defensoría del Pueblo, con la complacencia del Defensor del Pueblo, institucionalidad resquebrajada e instituciones de control desmantelada”.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), por su lado, expresa que "comparte la preocupación de otras organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos ante la designación de la licenciada Maribel Coco como defensora adjunta".

Otro duro crítico del asunto es Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales.”En un país donde la @DefensoriaPan muchas veces es el único recurso para quienes les vulneran #derechoshumanos, los defensores no contamos con una ley de protección para defenderlos ante la indiferencia del Estado; lo que pasa en la Defensoría es un atentado a la Democracia”, se lee en uno de los mensajes que sobre el asunto ha escrito en Twitter.

En un país donde la @DefensoriaPan muchas veces es el único recurso para quienes les vulneran #derechoshumanos, los defensores no contamos con una ley de protección para defenderlos ante la indiferencia del Estado; lo que pasa en la Defensoría es un atentado a la Democracia. — Iván Ch 🏳️‍🌈 (@ivanchb) September 30, 2019

En la Asamblea

Actualmente el defensor del Pueblo Alfredo Castilleo es objeto de una investigación por parte de un grupo de diputados de la Comisión de la Mujer, La Niñez, la Juventud y la Familia, que preside la diputada perredista Zulay Rodríguez, por supuesto acoso sexual. El próximo 3 de octubre se tomará una decisión al respecto. Si deciden remover a Castillero del puesto, Maribel Coco, asumiría como defensora.

Sin embargo, el pasado sábado salió a relucir que Coco fue destituida como docente de la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) por "plagio". Lo dice el Acuerdo N°034-2019 del pasado 9 de agosto del Consejo Académico de Udelas, que confirma la destitución de Coco a través de una resolución de la Rectoría emitida el 20 de mayo pasado, por "plagiar, apropiarse o utilizar indebidamente textos, datos, trabajos, materiales o información de terceros en el ejercicio de una actividad académica".

La defesora adjunta se defiende. Asegura que el proceso en su contra es una "campaña" por el hecho de haberse postulado como candidata a la rectoría. "Ellos me destituyeron siendo yo una mujer con diagnóstico de cáncer en el seno, cuando es ilegal. Me botaron hace un mes por el supuesto plagio, asunto que no pueden definir ellos, sino una fiscalía", indicó.

Benicio

La sociedad civil también cuestiona la cercanía de Coco al diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Ella asegura que no es ficha de Robinson, no obstante afirma que es su amiga desde hace 25 años.

La asamblea podría destituir al Defensor del Pueblo. ¿Y adivinen quien acaba de estrenarse como la segunda? Así es, la amiga de Benicio, que botaron de una U por plagio. Cuando el PRD gobierna, a alguna gente le va muy bien. #UnidosDesHacemoshttps://t.co/jAwgQ0Ng9i — Eric Martinez (@emartineztv) September 29, 2019

"Yo no voy a negar mi amistad con Benicio [Robinson]. El hecho de que yo sea amiga de él, ¿qué tiene que ver con la Defensoría? Él es mi amigo, yo no lo niego. Cada uno tendrá su opinión , pero yo tengo una opinión muy buena de Benicio”, manifestó a