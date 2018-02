Denuncian a políticos en tiempos de veda electoral en carnavales

Los ciudadanos se han tomado la tarea de fiscalizar a los políticos durante la veda electoral, sobre todo en estos días de Carnaval.

+ info Tribunal Electoral solicita que se respete la veda electoral

A través de las redes sociales han denunciado a algunos diputados que han aprovechado el área de las mojaderas en diversos puntos del país para colocar algunos mensajes con sus nombres.

Tal es el caso de diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, quien colocó una tolda con su nombre cerca del área de los culecos en San Miguelito. La carpa lleva el logo de la Asamblea Nacional y el mensaje "Soy como tú".

También fue denunciado por redes el diputado y presidente del Partido Panameñista, José Luis Varela, quien a través de Youtube transmitiría los culecos de Parita, Herrera. La transmisión llevaba el mensaje "cortesía del diputado".

Otro caso es el diputado de Cambio Democrático (CD), Edwin Zúñiga, quien habría colocado una valla con su nombre y el de su empresa.

El Tribunal Electoral (TE), entidad que habilitó un correo electrónico para recibir las denuncias ( denunciaveda@tribunal-electoral.gob.pa), recordó que no se puede hacer propaganda política ni distribuir material promocional afín, ya que, según la Ley 29 de 2017, "estamos en periodo de veda electoral".

¿Sabes qué es una campaña electoral? pic.twitter.com/bvwsEaWqyN — Tribunal Electoral (@tepanama) 9 de febrero de 2018

"No pueden permitir que carros cisternas sean usados como vallas móviles para hacer campaña, ni que se distribuyan artículos promocionales con los mismos propósitos. Deben denunciar cualquier actividad en este sentido", destacó.

DIPUTADOS REACCIONAN

Sobre la tolda, el diputado Pineda explicó fue colocada en una cancha de fútbol adyacente a los culecos. Además, destacó, fue ubicada para los agentes de policía. "Hablé con el presidente de la junta de carnaval y me dijo que no había ningún problema", dijo el diputado en Telemetro.

La carpa que sacó el noticiero de @telemetro esta fuera del área de culeco en una cancha sintética y la está usando @ProtegeryServir y fue solicitada “PARA ESE FIN” la junta del carnaval pic.twitter.com/wp3F4bjhJf — Raul Pineda (@raulpineda8_6) 12 de febrero de 2018

Por su lado, el diputado Varela desestimó la denuncia e instó a las personas a divertirse.

Que PEREZA que haya gente preocupada un Sábado de Carnaval por esto... busquen oficio y diviértanse. pic.twitter.com/YTdpdWNTnX — Popi Varela (@varelapopi) 11 de febrero de 2018

El abogado y precandidato presidencial por la libre postulación, Ernesto Cedeño, estimó que estos diputados parecieran que no estarían lesionando la legislación.

Explicó que por el momento los denunciados no han promovido algún cargo específico. "Uno es dueño de su imagen. Y mi opinión es que si tu no promocionas algún cargo en especial no se flaglela la ley electoral, ni la veda electoral", destacó.

'VIOLA EL ESPÍRITU DE LA NORMA'

Freddy Pitti, representante de la juventud ante el Consejo para la Concertación Nacional y Comisión de Reformas Electorales, sí es de la tesis de que estarían infringiendo la legislación.

"Si bien es cierto que la nueva norma electoral establece una prohibición para la publicidad directamente relacionada a las elecciones y partidos políticos, puedo decir con toda propiedad como miembro de la Comisión de Reformas Electorales, que las acciones por parte, principalmente de actuales diputados, donde han colocado sus nombres en cualquier tipo de material publicitario, con claras intenciones de promocionarse, viola el espíritu de la norma que es brindar un ambiente libre de contaminación visual, no afectar al ciudadano y que todos los candidatos participen en igualdad de condiciones", destacó.

Señores del @tepanama aquí hay otro caso. Esperamos investigue oportunamente y sancionen. Vergüenza le debería dar a @HDLuisBarriahttps://t.co/bZFE3LoFzs — Freddy Pitti (@freddypitti) 11 de febrero de 2018

"Los diputados actuales, quienes debatieron el proyecto de ley, son los primeros en cumplirla y dar ejemplo, contrario a esto buscan cualquier excusa para seguir haciendo lo que mejor les parece y ganar ventaja de manera desleal. Son una vergüenza y es por este tipo de comportamiento que cada día gana mayor fuerza la consigna de no a la reelección", agregó.

La Fiscalía General Electoral habilitó por estos días de Carnaval sus oficinas para recibir denuncias o iniciarlas de oficios. Hasta el momento no ha informado sobre el comienzo de alguna pesquisa.