Diputada Crescencia Prado admite que tenía en planilla a reina de belleza; 'No es ni un pecado'

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Crescencia Prado confirmó este lunes 29 de abril que tenía dentro de sus planillas 080 y 172 (la de los contratos por servicios profesionales) a Rosa Iveth Montezuma, la joven que representó a Panamá en el concurso Miss Universo 2018.

"Ella [Rosa] estuvo en mi planilla cuando todavía ni siquiera pensaba ser Miss Universo, y Dios le dio la oportunidad... Ojalá yo hubiese podido apoyarla cuando se fue a Asia", dijo Prado durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional en el periodo de incidencias.

Explicó que tuvo que "sacarla" de la planilla pues había personas "con necesidades" que debían recibir ayuda.

"No es ni un pecado Rosa Iveth que yo te haya dado ese apoyo a ti. Muy por el contrario, y ojalá pudiéramos nombrar a personajes como tú que nos representan en el extranjero", aseguró.

La información sobre el nombramiento de Montezuma fue revelada por la Contraloría General de la República a través de una plataforma que permite revisar todos los pagos realizados por los diputados de la Asamblea Nacional desde el año 2014 hasta 2019.

La reina de belleza estuvo en las planillas en los años 2016 y 2017.

El sábado en la noche, Montezuma publicó en su cuenta de Instagram que no tiene que hacer comunicado o pedir disculpas por un dinero que nunca recibió. Y si lo hubiese recibido lo habría justificado con su trabajo.

Pidió a los medios de comunicación que investiguen a fondo la verdad, y aseguró que cuando salga de la comarca responderá las llamadas.

"Si el cheque sigue en Contraloría guárdenlo que pasaré a buscarlo", escribió la reina de belleza.

Sobre el tema, la diputada Prado relató en el pleno que solicitó a Montezuma que aclare la entrega de los cheques. Aseguró que a la reina de belleza le preguntaron si había cobrado cheques por 5 mil dólares, y "me dijo que no. Que sí había recibido cheques pero no por un monto de 5 mil dólares".