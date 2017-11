Diputado Raúl Hernández no asistirá a audiencia por proceso disciplinario 

El diputado Raúl Hernández no asistirá a la audiencia dentro del proceso disciplinario que lleva adelante en su contra la cúpula de Cambio Democrático (CD), por no seguir la línea dictada para la elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el 1 de julio pasado, cuando resultó electa presidenta su copartidaria Yanibel Ábrego.

+ info Diputados rebeldes de CD dicen que no le temen al proceso de expulsión

Junto a Hernández también enfrentan un proceso disciplinario otros 16 diputados de CD, por el mismo caso.

"Por supuesto que no asistiré", señaló a La Prensa Hernández, quien sería el primer diputado citado para comparecer ante el Tribunal de Honor de la cúpula, fundada por el expresidente Ricardo Martinelli.

La audiencia fue fijada para este jueves 23 de noviembre.

Mediante Resolución 036/THD/2017 del 17 de noviembre de 2017, Mario Martinelli, presidente del Tribunal de Honor, fijó la fecha de audiencia y ordenó notificar por edicto a través de la publicación de la nota durante tres días hábiles.

"Nuestros abogados han ido al partido y no hay expedientes; no hay oficina del fiscal ni documentos que indiquen razón de investigación; no existe ninguna directriz de la junta directiva en todos estos años a los diputados en acta", dijo Hernández.

Incluso, aseguró que no existe dicho Tribunal de Honor.

"Más de la mitad de sus miembros han renunciado y tampoco se han reunido para discutir nuestro caso. Mucho menos han aprobado una supuesta resolución de citación (...) Es una falta de respeto para los mas 200 mil colegas miembros de CD que eligieron a los 17 diputados. Estamos escasamente a menos de dos meses cuando se cambiarán casi todos los órganos del partido, por lo que cualquier acción que se haga no tiene sentido", explicó.

Además de Hernández, la investigación incluye a la propia presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego; y sus colegas Rony Araúz, Dalia Bernal, Dana Castañeda, Manuel Cohen Salerno, Aristides De Icaza (votó su suplente), Vidal García, Absalón Herrera, Nelson Jackson, Mario Lazarius, José Muñoz, Juan Poveda Guevara, Salvador Real Chen, Noriel Salerno, Héctor Valdés Carrasquilla y Marylin Vallarino.