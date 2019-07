Diputados Rosas y Fernández, a favor de iniciativa para reformar reglamento interno de la Asamblea Nacional

Los diputados Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático y Raúl Fernández, independiente, se mostraron a a favor de la iniciativa de reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional, con el objetivo de darle otra imagen a este órgano del Estado.

Ese jueves Rosas expresó, que es oportuno que como miembros de esta nueva Asamblea identifiquen ciertos aspectos que deben ser tomados en cuenta en las modificaciones al reglamento interno.

“Nosotros como Asamblea debemos promovernos como órgano moderno, que tomen en cuenta las nuevas tecnologías y que también propicien espacios de transparencia y de participación ciudadana”, afirmó Rosas.

La reacción de Rosas se da luego del anteproyecto de ley que presentó el diputado Juan Diego Vásquez este miércoles, que busca reformar las normas que rigen dentro del Palacio Justo Arosemena.

Por su parte, el diputado independiente Raúl Fernández se mostró a favor de estos cambios y se refirió a la propuesta para descontarle del salario las ausencias a los diputados, argumentando que debe ser igual como en la empresa privada.

“El que no trabaja no cobra, así debe ser. Nosotros tenemos funciones constitucionales reales y las tenemos que cumplir; esas funciones tienen emolumentos para el diputado por rendimiento; tácitamente, el que no las cumpla se les debe descontar el salario como le pasaría a cualquier panameño”, afirmó Fernández.

El pleno de la Asamblea Nacional siguió este jueves con la conformación de las comisiones de trabajo.

Rony Araúz, del CD, también expresó que los diputados deben ver cómo pueden mejorar la imagen de la Asamblea.

En tanto, el diputado Luis Ernesto Carles, jefe de bancada del Partido Panameñista, de igual forma está a favor de la iniciativa y que las otras entidades del Estado también deben revisar sus códigos de ética.