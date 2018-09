Directora de la Antai dice que 'no ha sido fácil' la lucha contra la corrupción

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, defendió su gestión, señalando que las investigaciones que ha realizado no han sido fáciles porque le han traído fricción con algunas instituciones.

"No ha sido fácil, no ha sido un lecho de rosas, pero nosotros sabíamos que iba a ser así. Hay que investigar la corrupción de millones de dólares y la de menos dinero porque todas son malas. Yo recibí una oficina con 53 investigaciones, pero ahora tengo 670", indicó.

Incluso, dijo que su gestión ha sido independiente porque ella ha investigado, desde panameñistas, perredés, miembros de Cambio Democrático, directores y ministros de diferentes instituciones.

'ESPERO AUDITORÍA'

La directora de la Antai también contó que desde hace tres años y medio espera una auditoría por parte de la Contraloría General de República.

Estas auditorías –dijo– tienen que ver con la gestión de la exdirectora de la entidad, Abigail Benzadón, que suman como $160 mil entre los dos.

"No hay manera que la Contraloría haga esas auditorías, entonces me voy a ir del puesto y no voy a poder llevar eso al Ministerio Público”.

PROYECTOS EN PAUSA

Sobre las cinco iniciativas anticorrupción que el gobierno se comprometió a aprobar y que fueron elaborados en conjunto con la Antai, Maytín indicó que aún no han sido aprobadas por el Consejo de Gabinete.

Estas propuestas buscan más sanciones para los servidores públicos y particulares que participen, promuevan, faciliten o cometan actos de corrupción.

Se trata, por ejemplo, de una propuesta que busca modificar el Código Penal, la Ley 33 del 25 de abril de 2013, que crea la Antai, el artículo 304 de la Constitución, sobre Declaración Jurada del Estado Patrimonial, y elimina la Ley 59 de 1999, sobre este mismo tema.

También se adiciona, subroga, modifica y deroga disposiciones de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, ley orgánica de la Contraloría General.