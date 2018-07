Exalcalde de Colón Dámaso García se postula en CD como precandidato a diputado

Dámaso García, exalcalde del distrito de Colón y exmiembro del Partido Panameñista, se postuló este miércoles 25 de julio, como precandidato a diputado para las primarias del partido Cambio Democrático (CD).

Tras su inscripción, García informó que justo este miércoles, recibió de parte del Ministerio Público una citación para indagatoria -este jueves 26- en el caso que se le sigue por la supuesta pérdida de unas retroexcavadoras, denuncia presentada por el actual alcalde Federico Policani.

"No habrá nada que impida y nada que me vaya intimidar en mis aspiraciones políticas. Le digo al varelismo que no son los que van a callar las voces de las bases del CD", dijo.

También anunció que se despojará del fuero penal electoral "para que no se diga que no me pueden investigar porque a esto no le tenemos miedo".