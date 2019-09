Gabinete publica en Gaceta los cambios a la resolución que equipara el título universitario con la experiencia laboral

El gobierno de Laurentino Cortizo agregó un artículo a la resolución de Gabinete No. 69 del pasado 6 de agosto, que equipara la experiencia laboral con la preparación académica.

Así consta en la resolución de Gabinete No. 84 del 9 de septiembre de 2019, publicado este martes 10 de septiembre en Gaceta Oficial 28857-A.

[Lea aquí la Resolución de Gabinete No. 84 del 9 de septiembre de 2019].

El artículo que se añadió al documento dice lo siguiente: " La experiencia laboral previa en las clases ocupaciones en los niveles 0101 al 0601 no será considerada cuando se trata de profesiones reguladas por Ley Especial y en las que se exija idoneidad para su ejercicio.Esta resolución no incluirá las siguientes profesiones: médicos, enfermeros, psicólogos, médicos veterinarios, abogados, ingenieros, arquitectos, docentes, y cualesquiera otras profesiones amparados por Ley Especial o en las que se exija idoneidad profesional para su ejercicio".

[Lea aquí la Resolución de Gabinete No. 69 del 6 de agosto de 2019].

La nueva disposición surge días después de que diversos gremios del país, grupos de la sociedad civil y particulares cuestionaran la resolución No. 69. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), por ejemplo, tildó la resolución de desacertada e inconveniente. “Equiparar la experiencia laboral con la educación formal es un grave retroceso para la modernización del Estado y la competitividad del país”, indicó.

El acto administrativo había sido demandado de nulidad ante la Corte Suprema, por el abogado Ernesto Cedeño.

COMUNICADO OFICIAL | Se mantienen los requisitos para los nombramientos en cargos definidos que establecen las leyes especiales, así como los requisitos de idoneidad para ocupar puestos dentro del Estado. pic.twitter.com/clztFnNnZ3 — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) September 8, 2019

La resolución No. 69 se hizo pública en momentos en que un video publicado en redes sociales muestra a perredistas molestos porque no han sido tomados en cuenta para cargos en el nuevo gobierno. Por eso, algunos de los que cuestionan la medida del Ejecutivo no descartan que la resolución esté ligada a ese tipo de reclamos.

“¿Cómo es posible que a dos meses de haber llegado a la Presidencia se olvidaron de todas nosotras? Y no es que no haya espacio. Se han dedicado a nombrar pura gente artista, están pidiendo título universitario… Nosotras sí somos buenas para buscar votos, pero para puestos no”, dice una mujer que aparece en el video.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) tenía 10 años de no controlar el Ejecutivo.

En junio de 2019, la planilla estatal era de 238 mil 583 funcionarios, de los cuales unos 22 mil estaban acreditados en la carrera administrativa.

Precisamente el pasado lunes, un grupo de personas que se identificó como miembros del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), agrupación que junto al PRD apoyó a Laurentino Cortizo en la pasada contienda presidencial, protestó cerca de los predios del palacio de Las Garzas, para exigir puestos de trabajo.