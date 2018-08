'¡Chantajista! ¡Extorsionador!', le dice el diputado Sergio Gálvez al periodista Álvaro Alvarado

El diputado de Cambio Democrático, Sergio Gálvez, arremetió este miércoles 29 de agosto contra el periodista de Telemetro Reporta, Álvaro Alvarado.

Al hacer uso de la palabra en el pleno de la Asamblea Nacional (AN), durante el período de incidencias, Gálvez acusó al periodista de ser "chantajista" y de utilizar el medio en el que trabaja para hacer "campañas de difamación".

Diputado Sergio Gálvez ataca al periodista @AlvaroAlvaradoC en su intervención en período de incidencias @radiopanamapic.twitter.com/VGlZ7cynuU — José Agustín Del Mar (@josedlmar) 29 de agosto de 2018

En respuesta a Gálvez, Alvarado expresó en su cuenta de Twitter: "El señor Sergio Galvez hace estos señalamientos en el pleno porque sabe que tiene inmunidad por cualquier cosa que haga desde su curul, y así se protege de posibles demandas penales y civiles".

Señor Sergio Gálvez diga la hora y mañana nos vemos en la Procuraduría con las pruebas de todo lo señalado en el pleno de la Asamblea hoy. Acepta el reto? — Alvaro Alvarado (@AlvaroAlvaradoC) 29 de agosto de 2018

A continuación, las palabras textuales de Gálvez:

"Me toca desenmascarar a uno de los corruptos más grandes que tiene el país, uno de los maleantes que quizás todos conocemos en el ámbito del periodismo y se trata de Álvaro Alvarado".

"Miren señores, Álvaro Alvarado es el chantajista más grande que tiene el país, es el extorsionista más grande que tiene este país, el coimero más grande que tiene este país. Utiliza el medio donde habla todas las mañanas, que es Medcom, y lo más triste de esto es que los medios de comunicación, en especial los dueños de Medcom, saben la patraña de periodista que es este hombre".

"Este hombre se dedica a denigrar a políticos, a comerciantes y a otros. El modus operandi de este señor es el de empezar una campaña de difamación contra cualquier ser humano en este país, algunos por días, otros por semanas, otros por meses".

"Dentro de la estructura criminal que tiene Álvaro Alvarado en este país tiene alrededor de cinco abogados, otras personas también que no son abogados pero esto es una estructura de maleantería y de mafia que tiene Álvaro. Una vez empieza sistemáticamente el maltrato a aquellas personas que él quiere lograr un objetivo, manda a los testaferros de él a negociar. Él para los comentarios que anda a diario dentro de Medcom en su programa y esto va acompañado de fuertes sumas de dinero, y en efectivo, que no deje huellas".

"Hay algo que sí tengo que felicitarte Álvaro, eres un tremendo maleante que sabe no dejar huellas".

"Estos testaferros reciben las sumas grandes de Álvaro, se la entregan y el tipo deja de hablar mal de esta persona sea empresario, político o sea cualquier funcionario".

"Tengo que reconocer -dijo Gálvez- que el gobierno de Varela no ha caído en ese juego que no le ha dado ningún contrato, no le ha dado ni una toalla a ese hombre, pero sí el gobierno de Martinelli le dio a través de muchos ministerios, le daba coima a Álvaro Alvarado y otros gobiernos también".

"Yo quiero hacer esta denuncia, que este pueblo sepa quién es Álvaro Alvarado, extorsionador, ladrón, maleante, chantajista", culminó Galvez ante el anuncio que le hizo el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, quien presidía el pleno de la Asamblea, de que su tiempo había terminado.

La semana pasada, el diputado de Cambio Democrático había ya atacado a Alvarado, así como a los presentadores de TVN Noticias, Castalia Pascual e Icard Reyes, luego de que se le preguntara, como presidente de la Comisión de Credenciales, por qué había decidido investigar una querella interpuesta en 2016 contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, quien actúa como magistrado fiscal en el proceso que le se sigue al expresidente Ricardo Martinelli por presuntamente haber ordenado la interceptación de comunicaciones de al menos 150 personas.

Gálvez busca una candidatura como alcalde de la capital por la libre postulación. Su vicealcalde sería su copartidario y amigo Martinelli.