Gerald Cumberbatch: 'Si mi partido no me postula, el PRD sería una buena opción'

Usted está molesto porque Roux reservó la candidatura de alcalde de San Miguelito para Carrasquilla. ¿Eso no es lo mismo que hizo Martinelli con usted en 2014? ‘Ley de siembra y cosecha’, dirían los evangélicos…

No estoy molesto. Si ellos consideran que esa es la estrategia… lo respeto, pero no lo comparto. Pero no es lo mismo: cuando Martinelli me postuló yo no era del partido. Ojalá la directiva tome la decisión más sabia, porque él fue alcalde 10 años y no tuvo una sola obra.

Y la suya más significativa es…

El mercado.

Que debía estar lista en abril de este año…

Debería estar lista en enero de 2019.

¿La reserva para Carrasquilla es castigo por no haber apoyado a Rómulo, sino a Martinelli, para la directiva?

Es probable.

Yo lo vi con Rómulo al final... aunque antes lo vi con Frank de Lima, con Martinelli y con Francolini. ¿Brincador profesional?

Ellos son amigos míos. A Francolini lo visitaba a la cárcel, a Frank desde el periodo pasado somos amigos y nos volvimos más amigos con él en la cárcel… y a Martinelli siempre lo he apoyado.

¿Y Roux?

Decidí apoyarlo cuando ganó la directiva.

¿Cuánto chance le ve a Rómulo hoy para ganar la Presidencia de la República?

Si pone a Martinelli como alcalde de Panamá y a mí en San Miguelito, tiene más posibilidades, porque San Miguelito pone presidentes.

¿Qué tan leal se siente usted a CD de 1 a 5?

5.

¿Tanto? ¿Usted no se inscribió en CD porque Martinelli le iba a pagar la campaña y no tendría que ir a primarias?

Ja, ja, no. Martinelli no me pagó la campaña. Para ser honesto sí, me inscribí para tener el respaldo que no iba a tener como independiente.

Si ya recogió todas sus firmas independientes que anunció para correr esta vez, ¿por qué no las ha oficializado? ¿Está esperando una mejor oferta de algún partido?

Ya las superé, pero estoy esperando buscar más firmas. Y por supuesto que estoy esperando, porque la ley me permite correr abanderado por otro partido.

Entiendo que ya se reunió con Benicio y Blandón. ¿Con cuál está más cerca de lograr un acuerdo?

Si mi partido no me postula, el PRD sería una buena opción, pero con quien he hablado más concretamente es con Blandón.

¿Se cambiaría de partido si le ofrecen correr por otro partido?

No creo. No es necesario.

¿Por qué no se habla con Carrasquilla?

Yo lo saludo. Él no.

¿Por qué la ejecución de los fondos de la descentralización de su alcaldía, detallada, no está actualizada ni es transparente para la ciudadanía?

Son transparentes, pero si me preguntas porcentaje, no te lo puedo dar porque tendría que estimar.

¿Cómo va a proponer un teleférico para una ciudad donde no sirve ni el transporte terrestre?

Precisamente porque no funciona surge esa necesidad…

¿No sería mejor invertirle esos $120 millones al transporte terrestre?

Pero no es competencia mía. Por ser un municipio autónomo puedo gestionar proyectos.

Como no es competencia suya no se llevaría ese poroto…

Si quieres ponerlo así…

¿Cree que en su iglesia lo respetan igual ahora que es político?

Los que me conocen sí, los que no, puede que se hayan dejado llevar por los comentarios que en política abundan.

¿Mauricio Von Ioxburn, el colombiano que apoyó su campaña, es su enlace con la empresa de las vallas de San Miguelito?

No, eso es falso.

¿El dueño de Rubicom es donante suyo?

No, ojalá.

¿Usted no cuestiona a Revisalud, que recoge la basura en San Miguelito, porque su servicio es ejemplar o porque son sus donantes?

Yo los cuestiono.

Pero suave.

Si quieres que saque una correa… pero tengo que respetar que la empresa está contratada por el municipio.

Revisalud, como parte de su contrato, le da a la Alcaldía y a las juntas comunales un fondo mensual para obras. ¿Eso no es una coima institucionalizada para que no le quiten el contrato?

Una parte de sus ingresos deben dárselas al municipio para sus obras, como todos los ingresos del municipio. Es parte del contrato…

En 2014, como candidato, recibió materiales del MOP y bolsas de comida del PAN. ¿Cómo recibió fondos del Estado sin ser funcionario y dónde está la rendición de cuentas de eso?

Esos son bochinches.

¿Los documentos que mencionan su nombre son falsos? ¿Y la orden de compra 62112 del 28 de enero de 2014, por $150 mil, del PAN?

Son documentos falsos. Me quisieron hacer daño.

¿En qué fase está esa investigación?

La archivaron.

¿Puede usted decir delante de Dios que en campaña no recibió partidas para cambiar en la Junta Comunal de El Real, en Darién?

De Dios y de ti.

¿Cuántos funcionarios de la Alcaldía pertenecen a Hossana?

De la iglesia Hossana, como 8 o 10.

¿Cómo consiguió que le dieran licencia con sueldo a su esposa, que trabajaba en Pronadel, para capacitarse como pastora de Hossana, si una capacitación religiosa en Panamá no califica dentro de los requisitos para pedir licencia con sueldo?

Está siendo investigado. Saldrá airosa.

Ya le formularon cargos… ¿quién le dio esa licencia? ¿Vladimir Herrera, su jefe en Pronadel y miembro de Hossana, o Frank de Lima?

De Lima. Pero ella siguió el proceso.

El caso fue archivado, pero… ¿todavía no encuentra antiético que una empresa interesada en proyectos en la alcaldía que usted dirige le haya pagado un viaje a España?

Yo por la premura omití decir que esa empresa era municipal…

Importante detalle… tomando en cuenta la Ley 6 de 22 de enero de 2002 y el Código de Ética de los servidores públicos.

Por supuesto. Pero no realicé la importancia de eso en ese momento.

¿Por qué su vicealcaldesa es tan invisible?

Me la enredan. La quiero proteger, ja, ja.

¿Cómo va su investigación por construir un parque sin estudio de impacto ambiental y en terrenos particulares?

Yo ni construí eso. La tienen conmigo. Pero también se cerró.

Le ha ido bien después de todo…

Sí, todos los casos los tengo cerrados.

Según la Constitución usted ni siquiera ha podido ser candidato, porque están prohibidas las candidaturas de ministros de culto. ¿Cómo se deja de ser pastor de un día para otro?

Yo no dejé de ser pastor. Pero yo no soy pastor de congregación, era asistente del pastor principal. Y renuncié a mi cargo.

¿Los líderes religiosos en este país dan el ejemplo moral?

Yo sí creo.

¿Quién es mejor ejemplo, Cosca o Álvarez?

Los dos son buen ejemplo.

¿Cómo van sus relaciones con su mentor Edwin Álvarez?

Muy bien. Es mi padre espiritual.

Ya no recibe el diezmo que recibía como pastor. ¿Cómo hace para que ser político le sea rentable? ¿O como su esposa quedó con su cargo en Hossana el diezmo queda en familia?

Ja, ja. El diezmo lo recibe la iglesia. Nosotros solo el salario.

¿Y las ofrendas por las predicaciones?

Sí, el predicador recibe una ofrenda por su trabajo y dedicación.

¿Coincide con Álvarez en que los panameños están aprendiendo a ser agradecidos con los hombres de Dios?

Bueno, sí.

¿Hossana es el imperio de Álvarez?

Él es el precursor de un ministerio de impacto nacional e internacional.

¿Por qué no lo vemos encabezando marchas contra la corrupción, como encabezó la del matrimonio igualitario?

El problema de la corrupción no se soluciona con marchas, sino dando el ejemplo como yo lo he hecho.

¿Cuánta influencia tiene el diputado perredista Raúl Pineda, tomando en cuenta que su hermana es la jefa de fiscalización?

Siempre me ha apoyado, pero cero influencia.

¿No le da pena visitar lugares tan pobres vestido tan fino?

Hay montón de gente en San Miguelito que se viste así.

¿Sus prendas finas son originales o imitación?

Tengo de las dos.