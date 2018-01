Gerardo Solís al Tribunal Electoral: 'No tienen derecho a sancionarme'

Gerardo Solís, exprecandidato presidencial y exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), fue sancionado por violar la veda electoral que establece el Código Electoral.

Solís, quien ya fue notificado por el TE de la sanción, había colocado una valla con su imagen.

"¿Ven esta valla? esto es un mensaje cívico, nacionalista", dijo a periodistas este 31 de enero en la sede del TE.

También destacó que en dicha valla no se observa año, cargo o partido político.

"No tienen derecho sancionarme por esta valla. Lo peor fue que se me autorizó ponerla y luego me mandan a quitarla. Absolutamente abusivo", agregó Solís, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De acuerdo al Código Electoral, por colocar propaganda política fija la multa sería entre $50 a $1,000.

Esta semana, el aspirante a la presidencia de la República, Laurentino Cortizo, también fue sancionado por violar la veda, por la colocación de una valla fija en 2017. Y mantiene abierto en el TE otro proceso por su discurso el pasado 3 de enero.