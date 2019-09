Gobierno justifica norma que flexibiliza contratación de funcionarios

08 sep 2019 - 13:00h

0101 PUESTOS DE APOYO EN: Incluye: Empleados administrativos no especializados tales como: mecanógrafos, auxiliar de oficinista, archivista, etc; operarios no calificados y semi-calificados tales como: trabajadores manuales, ayudantes, pintor, cocinero, conductores de vehículo, mensajeros, ascensoristas, peones de carga, tractoristas, operador de central telefónica, seguridad y puestos de equivalentes nivel de importancia.

0201 PUESTOS SEMI-ESPECIALIZADOS: Incluye: cajeros, dibujantes, oficinista de personal, oficinista de planilla, oficinista, secretarias, recepcionistas, operador de computadoras, auxiliar de contabilidad, recaudador, mecánico, chapistero, albañil, fontanero, carpintero y puestos de equivalente nivel de importancia.

0301 SUPERVISORES DE GRUPO DE: Incluye puestos sin función de jefatura funcional, sino sólo de supervisión tales como: Supervisor de Aseo, Supervisor de Mantenimiento, Agente de Seguridad Supervisor y puestos de equivalente nivel de importancia.

0302 PUESTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN: Incluye: Secretarias de Dirección, Secretarias Ejecutivas, Técnicos operarios muy especializados tales como: Electricistas, Técnico en Refrigeración, Mecánico Automotriz, Fotógrafo, Dibujante Calculista, Asistente de Estadística, Programador de Computadora y puestos de equivalente nivel de importancia.

0401 SECCIONES O UNIDADES MENORES DE: Incluye puestos encargados de oficinas o unidades pequeñas en la institución, tales como: Jefe de Escolta, Jefe de Almacén, Jefe de Centro de Documentación, Jefe de Imprenta, Jefe de Transporte, etc.

0402 PUESTOS TÉCNICOS O PROFESIONALES EN: Incluye: Técnico en Ingeniería, Analista, Programador, Bibliotecarios, Documentalistas, Estadísticos, Traductores Públicos, Enfermeras, Dietistas, Asistentes de Psicología, Asistentes de Economistas, Asistentes de Abogados y puestos de equivalente nivel de importancia.

0403 PUESTOS DE ASISTENTES EJECUTIVOS I EN: Incluye: Asistentes Administrativos y puestos de equivalente nivel de importancia.

0501 UNIDADES DE: Incluye puestos de jefes o responsables de unidades o sectores de importancia media en la institución, tales como: Jefe de Cómputo, Jefe de Sección de Archivo, Auditoria Interna, etc.

0502 PUESTOS PROFESIONALES EN: Incluye puestos de analistas técnicos de alto nivel de calificación tales como: Ingenieros, Economistas, Psicólogos, Financistas, Abogados, Arquitectos, Médicos, Analistas de Sistemas, Periodistas, Químicos y puestos de equivalente nivel de importancia.

0503 PUESTOS DE ASISTENCIA II EN: Incluye: Asistentes Ejecutivos de Direcciones y puestos de equivalente nivel de importancia.

0601 DEPARTAMENTOS DE: Incluye puestos de Jefes y Subjefes de Departamentos, tales como: Personal, Contabilidad, Informática, Relaciones Públicas, Compras, etc.