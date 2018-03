Humbert recuerda que 'cobrar y no trabajar' constituye una lesión patrimonial

El contralor general de la República, Federico Humbert, anunció que el próximo lunes 2 de abril un equipo de auditores de esa entidad se trasladará a la Asamblea Nacional para dar inicio a las labores de auditoría a la planilla 080, que contiene los contratos del personal que suscriben los diputados, gasto que desde 2015 subió de $4 mil a $30 mil por cada uno de los 71 miembros del Legislativo.

"Este no es un tema de quitarle el salario a una persona que está trabajando, sino asegurarnos que todas las personas que estén cobrando estén dándole un servicio al Estado, puesto que cobrar y no trabajar, los llamados comúnmente botellas, es una lesión patrimonial, y sancionable es no solamente quien recibe el cheque, sino quien lo emite”, expresó Humbert, quien se encuentra en una gira de trabajo en Alanje, provincia de Chiriquí.

El contralor dijo que ayer, jueves, tuvo una reunión con la diputada presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, la cual calificó como productiva. "Le dije cómo íbamos a hacer la auditoría para que nos prepararan el espacio", comentó.

Humbert insistió en que hay que asegurarse “que las personas que reciben un cheque del Estado no solamente en la Asamblea sino en cualquier otra institución, estén prestando un servicio, sino es una lesión patrimonial y tiene que ser punible”.

En una carta que envió Humbert a Ábrego, este le informó que entraría a auditar la partida 080, debido a que “encontramos que en muchos casos no se cuenta con los controles necesarios para confirmar la prestación de los servicios contratados bajo el objeto de gasto 080 referente a otros servicios profesionales”.

La partida 080 forma parte del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional, que utilizan los diputados para contratar personal.

En 2015 esta partida aumentó de $4 mil a $30 mil al mes para cada diputado. El Ministerio de Economía y Finanzas le aprobó para 2018, $5.8 millones para este renglón. El Legislativo había solicitado $27.2 millones.