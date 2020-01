INNOVA El cultivo in vitro de algas

Con voz baja y suave, Claudia Pérez, una estudiante universitaria oriunda de Santiago de Veraguas, explicaba su proyecto de tesis –aún por realizar– en el Auditorio de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Panamá (UP).

Después de estudiar los dos primeros años de la carrera de Biología en el Centro Regional de Veraguas y terminar el resto en la UP, Pérez se ha propuesto realizar el cultivo in vitro de macroalgas marinas, aunque ha tenido algunos contratiempos, por ser una técnica novedosa en el país.

El cultivo de tejidos consiste en hacer crecer asépticamente (sin gérmenes) partes aisladas de una planta en un medio controlado. La especie de alga que estudia Pérez es la Euchema alvarezii, que se cultiva en las costas de la provincia de Colón.

Explica que este tipo de alga contiene carragena, una sustancia que se extrae de diferentes especies de algas marinas y que aumenta la viscosidad, textura y densidad de algunos productos. Es muy usada en la industria alimenticia y de cosméticos.

"Allí radica su importancia comercial. Su cultivo beneficia a la comunidad porque es la población costera la que trabaja en las granjas de producción de esta alga, que luego se exporta".

Pérez plantea que el cultivo in vitro (en tubos de ensayo) es la base a partir de la cual se pueden aplicar técnicas biotecnológicas para mejorar la calidad de la carragena, y así lograr más competitividad frente a los demás países exportadores de esta sustancia.

EXPERIENCIA EN CANARIAS

Mientras la estudiante de biología buscaba referencias bibliográficas para desarrollar su proyecto, encontró información sobre el profesor Rafael Robaina, de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria (España). Aún dudando de obtener una respuesta, le escribió para pedirle recomendaciones sobre la metodología apropiada para su trabajo. Y recibió más que eso: fue invitada a esa universidad para instruirse en el proceso que tanto le interesaba.

Así, con el apoyo del Despacho de la Primera dama y la Oficina Técnica de Cooperación Española, permaneció un mes en Canarias y aprendió sobre los procesos de cultivo in vitro de algas.

"Ellos tienen sus especies con las que han hecho muchas publicaciones y están aplicando biotecnología en la identificación de algunos compuestos específicos, dijo entusiasmada durante la presentación.

El procedimiento

El cultivo in vitro de algas requiere obtener explantos, es decir, trozos de tejido de estas, que deben poseer células viables para que puedan crecer. Se recomienda que sean de tres a cinco milímetros.

La asepsia es el pilar básico del cultivo in vitro, para evitar organismos contaminantes. El protocolo de desinfección incluye la aplicación de antibióticos.

El medio de cultivo es el agua de mar, a la que se le añaden micronutrientes, vitaminas, nitrato, sulfato de hierro y ácido bórico. Debe tener un pH de 7.5 a 7.8. La esterilización es importante, tanto en el agua marina que se usa, como en el medio ya preparado, y se hace en autoclave.

El explanto recibe dos tratamientos antes de someterlo a un medio comprobante de su esterilización (MCE), preparado con otras sustancias químicas, para determinar si tiene algún microorganismo antes de continuar con el proceso.

Después, los explantos se colocan en tubos de ensayo con una solución de antibiótico y se "siembran" en platos petri.

La parte histológica (referente a los tejidos) es una herramienta muy importante para el estudio de la morfología de las algas, a la vez que aporta datos en los trabajos de investigación, como el de Pérez. Consta de la fijación, deshidra- tación, infiltración, inclusión, corte, tinción y montaje de las algas.

"Antes de mi experiencia en Canarias, apliqué técnicas histológicas a la Euchema alvarezii usando parafina, en el laboratorio de Naos, pero la experiencia no me resultó porque la parafina es muy caliente y arrasaba con el material de las células. En Canarias me recomendaron fijar con la técnica de resina, pero aquí no tenemos el equipo con resina", explicó la estudiante.

Precisamente, la falta de acceso a equipos adecuados y reactivos le ha impedido continuar con su proyecto en Panamá.

"Ya sé lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, pero no tengo las herramientas. Además, como es la primera vez que se haría esto en Panamá, es muy costoso, sobre todo por los reactivos".

Por el momento, Pérez contempla fijar las muestras en Panamá y enviarlas a Canarias para que ellos hagan el resto y así contar con los datos histológicos que requiere para culminar su tesis de licenciatura.