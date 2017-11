Juan Carlos Navarro va por la candidatura presidencial del PRD (de nuevo)

Juan Carlos Navarro no renuncia a sus aspiraciones de llegar al Palacio de Las Garzas. Esta mañana anunció en sus redes sociales, que competirá en las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para alcanzar la candidatura presidencial de este colectivo en las elecciones generales de mayo de 2019.

"Voy a ser candidato en la primaria del PRD a partir de este momento, para echar Panamá para adelante", escribió escuetamente en Twitter.

De esta manera Navarro se une a Laurentino Nito Cortizo, Gerardo Solís, Zulay Rodríguez, Guillermo de Saint Malo Eleta, y Rolando Mirones, quienes han anunciado que aspiran a ser el abanderado del PRD en el 2019.

"Mi respuesta es categórica, voy a hacer candidato en las primarias del PRD. Desde hoy lo soy", aseguró en Telemetro.

Navarro, quien en las elecciones de 2014 obtuvo 521 mil 842 votos de los panameños, cifra que lo dejó en tercer lugar, dice que aprendió de sus errores, que ha consultado con la gente, y que está haciendo las cosas diferentes. "Nadie aprende en cabeza ajena, he aprendido mi lección (...) he aprendido a escuchar, a hacer las cosas más más sencillas, he aprendido a escuchar a la gente (...)", manifestó.

Otro de los temas que abordó durante su entrevista televisiva fue el pago de sobornos de Odebrecht. "Lo que ha ocurrido con los dineros de Odebrecht y el señor [Juan Carlos] Varela es un delito. En cualquier otro país este señor estaría separado de su cargo y probablemente preso. En China donde está ahora mismo lo habrían ya, llevado a tribunales y posiblemente ejecutado (...)", manifestó Navarro quien ha dicho que su campaña presidencial del 2014 no recibió donaciones de la constructora brasileña.

En enero de este año, el perredista manifestó que no era tiempo "para candidaturas".

Licenciado en geografía y gobierno, Navarro fue alcalde de Ciudad de Panamá durante dos periodos consecutivos. De 1999 a 2009.

El PRD, el partido más grande del país con 462 mil 395 miembros, no logra alcanzar el poder desde el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). Fue derrotado en las elecciones de 2009, con Balbina Herrera como candidata y en las de 2014, donde compitió Navarro.