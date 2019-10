Magistrados Cecilio Cedalise y Harry Díaz se enfrentan durante un pleno de la Corte por caso de Mauricio Cort

Un proceso en el que se investiga posible peculado y blanqueo de capitales, y que ha estado sumergido en un laberinto judicial, ocasionó una disputa entre dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se trata de Harry Díaz, quien pertenece a la Sala Segunda de lo Penal, y Cecilio Cedalise, quien forma parte de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

El hecho ocurrió en la sesión del pleno del pasado jueves 24 de octubre.

De acuerdo a fuentes del Órgano Judicial, el intercambio de palabras entre los dos magistrados subió de tono.

Cedalise llamó "estúpido" a Díaz, y este, a su vez, le replicó que "el estúpido era él" y lo calificó de "poco hombre". No es la primera vez que los dos juristas se enfrentan verbalmente en el pleno de la Corte.

Pero, ¿qué ocasionó el conflicto? Todo tiene que ver con una diferencia de criterios entre los dos magistrados por un habeas corpus que presentó el abogado defensor de Mauricio Cort, a quien se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales, por presuntos sobrecostos en el estudio, diseño, construcción, y financiamiento del corredor Vía Brasil, tramo II, una obra que fue adjudicada a la empresa FCC por $174.5 millones, pero que terminó costando $216.2 millones.

Por este caso, Cort está detenido provisionalmente desde mediados de junio de este año.

La investigación data del 27 de abril de 2017 y se basa en una auditoría de la Contraloría General de la República que reveló un posible sobreprecio de $41.7 millones en el proyecto.

Otras tres personas también son investigadas por este tema, entre ellas, el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, sobre quien pesa medida de impedimento de salida del país y de notificación periódica. Cort también es procesado por el caso Odebrecht, pero aquí pactó acuerdos de colaboración y pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

El habeas corpus que ocasionó el enfrentamiento entre Díaz y Cedalise fue presentado el 24 de julio pasado. El documento buscaba que se sustituyera la detención de Cort. En la sesión del pleno del 18 de octubre de este año, se declaró legal la detención. Pero la defensa del abogado desistió del recurso. La magistrada Ángela Russo, ponente del proceso, era del criterio de admitir el recurso de Cort.

En la reunión del pasado jueves 24 de octubre se discutió el asunto. Algunos magistrados sustentaron que no podían admitir el recurso porque ya habían tomado una decisión. Fuentes de la Corte narraron que Díaz sustentó que "si eso se permitiera, prácticamente no habría fallos en firme". Esta tesis no la compartió su colega Cecilio Cedalise, quien junto a Ángela Russo, y José Ayú Prado, abogaban por darle la razón a la defensa de Cort.

De acuerdo al diario El País, Cort ofrecía servicios de consultoría a FCC, que camuflaban un esquema de pago de comisiones ilegales. En Adorra, donde Cort habría ocultado millonarios fondos, también se investiga al abogado.

Según el rotativo español, las autoridades de Andorra indagan si Cort cobró 4% a FCC para facilitar licitaciones entre 2010 y 2014, en tres países de Centroamérica, entre ellos Panamá.