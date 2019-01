Maytín sobre la movida política de Wever: 'Me sentí muy molesta, uno no debe abusar del cargo para beneficio particular'

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, cuestionó la nueva movida política del secretario general de la Asamblea Nacional, Franz Wever, quien cabildea ahora su designación como magistrado del Tribunal de Cuentas por los próximos 10 años.

"Cuando leí la carta realmente me sentí muy molesta, porque este tipo de cosas no debe ocurrir. Uno no debe abusar del cargo para beneficio particular", dijo.

Indicó que ese cargo debe ser ocupado "por nuestros mejores hombres y mujeres" y que tengan los méritos y trayectorias.

"Ojalá con la próxima Asamblea, después de las elecciones, encontremos estándares más altos en materia de transparencia, en materia de ética, porque en la actualidad, y no me voy a cansar de decirlo, es de los órganos con más bajos estándares, no sancionan a los que no asisten, no sancionan al nepotismo", agregó.

En una nota dirigida a los diputados, con fecha del 7 de enero, Wever recuerda que en enero este órgano del Estado debe escoger a un magistrado del Tribunal de Cuentas -el reemplazo de Álvaro Visuetti -, por lo que pide que examinen su hoja de vida, “ya que cuento con todos los requisitos exigidos por la ley para tal fin”, y lo respalden con su voto.

El artículo 281 de la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas tendrá tres magistrados: uno designado por el Órgano Legislativo, otro por el Ejecutivo y el tercero por el Judicial.

En diciembre pasado, Wever se reeligió como presidente de la Federación de Natación de Panamá.