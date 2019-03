Minuto a minuto: debate de candidatos presidenciales sobre el sector agropecuario

8:09 pm: Ricardo Lombana se compromete a restablecer el régimen anterior y modificar la Aupsa, no eliminarla. Debe ser sancionado al funcionario que permite importaciones y pone en riesgo la seguridad sanitaria del país.

8:11 pm: Saúl Méndez pide un título constitucional que proteja la soberanía y seguridad alimentaria del país. "Ni un Estado puede ser soberano si no produce su alimentación". Dice que 68 mil niños menores de 5 años padecen de desnutrición y 400 mil panameños padecen de hambre.

8:13 pm: Rómulo Roux se compromete a eliminar Aupsa, que ahora importa de forma desmedida y afecta al sector agropecuario. Las facultades de Aupsa serán traspasadas al Mida y el Minsa. Promete revisar los tratados de libre comercio.

8:16 pm: Ana Matilde Gómez dice que en su primer gabinete se autorizará llevar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine la Aupsa y sus facultades serán trasladadas al Minsa y al Mida.

8:19 pm: José Blandón señala que ya presentó en la Asamblea un proyecto de ley para eliminar Aupsa, elaborado junto con Anagan. Pido a Laurentino Cortizo por qué en diciembre de 2005, aprobó con su firma la creación de la Aupsa y ahora dice que quiere cerrarla.

8:22 pm: Cortizo señala que renunció como ministro del MIDA el 6 de enero de 2006 y la Aupsa se creó el 22 de febrero de ese año. Promete derogar la Aupsa y digitalizar el proceso de importaciones.

8:24 pm: Marco Ameglio remarca que no ha adoptado una postura de eliminar la Aupsa, pero si de revisar sus funciones. Señala que hablan de Aupsa como si fuera una institución "marciana". Sostiene que la ley de Aupsa no habla de lo que ocurre actualmente. "Es un problema de autoridad". "Aquí no se le está hablando claro a la gente. La calentura no está en la sábana". Señala que entre los productores no hay consenso sobre eliminar o no la Aupsa.