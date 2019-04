Minuto a minuto: debate de candidatos presidenciales

Los siete candidatos presidenciales debaten este miércoles 10 de abril, en un foro organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, con el aval del Tribunal Electoral (TE). Es el segundo debate presidencial que se lleva a cabo, bajo las reglas del TE. El primero fue el pasado 20 de febrero.

A la cita acudieron Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia (FAD); Rómulo Roux, de Cambio Democrático; Laurentino Cortizo, del PRD, y José Blandón, del Panameñista, así como los tres candidatos por la libre postulación: Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y Ricardo Lombana.

Hay cuatro ejes temáticos; el primero es la educación.

7:30 pm: Inicia el debate.

7:35 pm: Saúl Méndez propone una educación pública y gratuita desde el jardín de infancia; que la educación sea el motor y el eje del desarrollo.

7:36 pm: Marco Ameglio ponderó el Compromiso Nacional de la Educación, "que todos hemos propuesto implementar", y habla de la creación de una entidad superior alejado de los vaivenes de la política.

7:37 pm: Nito Cortizo habla de un fondo de becas de $200 millones para arte, cultura, deportes, y la construcción de la nueva facultad de educación de la Universidad de Panamá.

7:38 pm: Rómulo Roux propone una educación equitativa, con programas como la primera infancia a nivel nacional, "que donde nazcas no determine lo que puedas lograr en la vida". Habla de descentralizar el Meduca.

7:39 pm: Ricardo Lombana anuncia que en este momento se está publicado en sus redes su plan de gobierno. Propone la continuidad del plan de educación inclusiva.

7:40 pm: Ana Matilde Gómez señala que hay que respetar la carrera del docente y despolitizar el Meduca; que haya tecnología, verdadera inclusión y escuelas dignas para todos.

7:41 pm: José Blandón reconoce que hay que aumentar el presupuesto, pero también modernizar y despolitizar el Meduca; implementar la carrera y mejorar el salario de los docentes, y garantizar el acceso a la educación pre escolar.

7:43 pm: Méndez pregunta a Cortizo cómo cumplirá sus promesas en el renglón educativo, si su partido ya ha gobernado y no lo ha hecho. Cortizo responde que en su gobierno "la educación será la estrella que alumbre" y habla del programa "nutrición sin hambre" para alimentar a los estudiantes con productos nacionales.

7:45 pm: Ameglio pregunta a Blandón qué tan cerca está de su discurso. "Yo no soy Juan Carlos Varela", responde Blandón, quien promete cumplir con el Compromiso Nacional por la Educación. Señala que su plan de gobierno será publicado este jueves y el próximo lunes será presentado.

7:47 pm: Ameglio replica que los partidos políticos están enquistados en el Meduca. Blandón propone una reingeniería y descentralización del Meduca.

7:47 pm: Cortizo pregunta a Gómez como incentivar al sector privado educativo. Gómez favorece la creación de alianzas público privadas, "sin llegar a una tercerización que discrimine". Cortizo le pregunta si daría un subsidio para incentivar al sector. "Hay que revisar el objetivo y los resultados, porque siempre hay alguien que se aprovecha", recalca Gómez.

7:49 pm: Roux le pregunta a Méndez si favorece la creación de gabinetes psicopedagógicos. "Ustedes han gobernado y no le han respondido al pueblo. Para tener esos gabinetes, requerimos presupuestos, partidas focalizadas de los excedentes del Canal, recuperar lo robado y aumentar las partidas en términos de investigación, ciencia y tecnología", responde Méndez.

7:52 pm: Lombana le dice a Roux que apoya a diputados como Yanibel Ábrego, Sergio Gálvez y Tito Afú. "Yo soy una persona de criterio", dice Roux. "Usted ha buscado el apoyo de un presidente que está encarcelado por malversar el dinero de los panameños... ¿Cómo va a incentivar a los jóvenes si se apoya con gente así?", replica Lombana. "Son hechos que no son ciertos", responde Roux, y aclara que Martinelli está detenido por el caso pinchazos. "Soy una persona independiente de criterio", recalca Roux.

7:54 pm: Lombana dice que revisará los subsidios, para ver cuáles se mantienen, se eliminan o se modifican, como la beca universal. "Hay familias que usan esos fondos para vicios". ¿Cómo lo logrará con una Asamblea que no está a su favor?, señala Gómez. Lombana responde que por eso está pidiendo el voto para candidatos a diputado por la libre postulación.

7:57 pm: "La cultura no es solamente entretenimiento, es un aporte importante al desarrollo del país, a través de lo que se conoce como economía naranja", señala Blandón. Ameglio le llama "Chalo" a Blandón.

8:01 pm: "Creo en ese programa. Lo voy a mantener y reforzar", dice Ameglio sobre el programa Panamá Bilingue. Cortizo dice que no tener duda que el inglés se debe reforzar. "Esos profesores y maestros regresan a Panamá muy débiles", señala Cortizo.

8:02 pm: "El problema es que cada 5 años tenemos un ministro o ministra nuevo que viene con su librito", dice Roux. Propone que dentro del Compromiso Nacional por la Educación, se adopte un plan con el objetivo de enseñar a los estudiantes el idioma inglés.

8:03 pm: "Desde el primer día vamos a implementar nuestro programa de formación de mano de obra en inglés", señala Lombana. En los 3 últimos años de la secundaria, el Estado cubrirá el almuerzo o entregará un estipendio de aquellos estudiantes.

8:04 pm: "No importa como le llamen, el problema es la improvisación. Esto tiene que ser a largo plazo y no se puede interrumpir, dependiendo del ministro que llega", indica Gómez. Habla de establecer un centro de lenguas en la Ciudad del Saber.

8:05 pm: "Panamá Bilingue debe continuar, hacerle las correcciones, pero no empezar de cero": Blandón. Habla de ofrecer a los estudiantes "una oferta cultural" (música, canto, pintura, idiomas) después de las horas de clase y los sábados, aprovechando las instalaciones de las escuelas, fuera de las horas de clases.

8:10 pm: El debate entra al segundo eje temático: Caja de Seguro Social.

8:10 pm: Gómez habla de que las jubilaciones deben aumentar, conforme aumenta el costo de la vida. "Hay gente muriendo de cosas que se pueden curar".

8:11 pm: "Es un crimen lo que ocurre mientras nosotros nos dirigimos al país: gente rogando por medicinas": Lombana. Dice que a partir del 1 de julio declarará una emergencia nacional para atender la CSS.

8:12 pm: "Tenemos $24 mil millones en presupuesto, pero no tenemos medicinas... Estamos en una crisis del sector salud": Roux. Promueve su programa de medicina garantizadas: si no hay medicina en la CSS, se podrá obtener gratis en una farmacia privada. Habla de modificar la CSS y el Minsa.

8:13 pm: Cortizo habla de los estados actuariales auditados por la CSS. "Sin tener eso, nosotros no podemos dar respuesta porque nos podríamos estar equivocando". Tampoco está de acuerdo en hacer compras directas a las farmacias o al distribuidor privado, para enfrentar el desabastecimiento, porque los medicamentos serán más caros.

8:14 pm: "No hablar de reformar la ley de la CSS es eludir una responsabilidad, no querer agarrar al toro por los cachos": Ameglio. Considerar crear un instituto de pensiones y un banco de medicinas.

8:15 pm: "Tenemos una crisis grave con la seguridad social... Hay una cantidad grande de panameños que no tienen derecho a una jubilación, porque no cotizan o no cotizan lo suficiente": Blandón. Ordenará un estudio actuarial para conocer la realidad financiera de la CSS y a partir de ahí tomar decisiones con consenso.

8:16 pm: "Los responsables de la situación de la CSS están aquí, a mi lado, ellos han sido gobierno": Méndez. Promete no aumentar las cuotas y la edad de jubilación.

8:18 pm: "El presidente de su partido ha hecho de la CSS su cuartel de invierno", le dice Gómez a Cortizo. "La Asamblea lo pondría a usted a ganar y después que gane no le hará caso", agrega Gómez. "Soy el único candidato del PRD que no pertenece a la cúpula", replica Cortizo.

8:21 pm: Blandón dice que su gestión como alcalde es una muestra de cómo él gobernaría. "En la Alcaldía de Panamá, los nombramientos se hacen por mérito... Así como he hecho en la Alcaldía de Panamá, todos los nombramientos de mi gobierno serán por mérito, y no por el partido".

8:22 pm: Roux propone reformas a la CSS y aumento a los jubilados. Gómez le contesta que es bochornoso que quienes sirvieron al país, tengan que cerrar calles. "El jubilado debe escoger si compra comida o compra medicinas", dice Gómez, y acusa a Roux de copiar su propuesta.

8:27 pm: "La jubilación no alcanza para nada y hay que gastarla en medicamentos porque la CSS no los tiene", dice Roux. Ameglio pregunta cómo las reformas a la CSS resolverán la mora quirúrgica y la burocracia. "Debemos revisar la ley de la CSS y separar el servicio de salud del manejo de pensiones", responde Roux. También habla de integrar el Minsa y la CSS.

8:29 pm: Blandón pregunta a Méndez cuál es su opinión de la propuesta de Roux, de suministrar medicinas a través de las farmacias privadas si hay desabastecimiento en la CSS. "La certeza del castigo, de cárcel a los corruptos, es necesaria. Ahora, la privatización que propone el señor Roux es inaceptable. La Caja debe declarar una emergencia sanitaria para adquirir esos medicamentos a mitad de precio", señala Méndez.

8:31 pm: Lo que propone Roux es quebrar a las pequeñas farmacias, dice Blandón. "A saber cuándo le pagarían a las farmacias privadas", agrega Blandón.

8:32 pm: "La seguridad social será un derecho", dice Méndez.

8:32 pm: Méndez le pide a Lombana que se comprometa a no aumentar la edad de jubilación. Lombana le dice a Mendez que sindicatos como el que él preside, que maneja fondos públicos, tampoco han rendido cuentas.

8:33 pm: Cómo te nombraron cónsul, le pregunta Méndez a Lombana. "Fue por méritos y por idoneidad, y puse como condición no inscribirme en el partido... No trabaje para un partido, trabaje para Panamá", y lo volvería a hacer, dice Lombana.

Información en desarrollo...