Minuto a minuto: instalación de la nueva Asamblea Nacional

6:45 am: Llegan los primeros diputados del quinquenio 2019-2024. Gabriel Silva, del 8-7, informó que la bancada independiente presentará un proyecto de reformas a la ley orgánica de la Asamblea Nacional.

7:17 am: Corina Cano, del 8-7, informó que en la bancada del Molirena "ya estamos de acuerdo de lo que vamos a hacer el día de hoy".

6:53 am: Raúl Fernández, diputado del 8-8, anunció que la bancada independiente postulará un candidato a la junta directiva de la Asamblea.

7:07 am: El perredista Raúl Pineda reconoce que todos los diputados tienen oportunidad de aspirar a cargos en la directiva de la Asamblea, "pero para eso necesitan 36 votos".

La perredista Petita Ayarza se estrena desde hoy como diputada del circuito 10-1 en la Asamblea Nacional. LP Agustín Herrera pic.twitter.com/Orpq3O8h1b — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2019

7:19 am: Juan Diego Vásquez informó que el candidato de la bancada independiente es Edison Broce, del 8-8.

7:29 am: Mayín Correa, diputada del 8-8 por CD, anuncia que votará por Zulay Rodríguez como primera vicepresidenta de la Asamblea.

Por primera vez en la historia, habrá una bancada independiente en la Asamblea Nacional, compuesta por cinco diputados que salieron electos por la libre postulación. LP Luis García pic.twitter.com/UlrFicmvB2 — La Prensa Panamá (@prensacom) 1 de julio de 2019

7:30 am: El diputado Sergio Gálvez anunció que votará a favor de la candidatura a presidente de la Asamblea por parte del PRD.

7:35 am: La perredista Zulay Rodríguez pedirá la citación del contralor Federico Humbert.

Esta es la gorra que mostró el diputado de CD, Sergio Gálvez, al llegar a los actos oficiales en la Asamblea Nacional. LP Agustín Herrera. pic.twitter.com/pBdbkbFYBO — La Prensa Panamá (@prensacom) July 1, 2019

8:03 am: Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral, llega a los actos y señala que la Asamblea se instalará con 68 de sus 71 diputados.

8:10 am: Llega José Luis Fábrega, alcalde electo del distrito de Panamá. Es uno de los invitados especiales. Defiende la ampliación de la vía Omar Torrijos y la permanencia de Antonio Docabo como ingeniero municipal.

8:53 am: Inician los actos protocolares con el canto del himno.

8:59 am: "Jamás voy a apoyar que se diga que hay cuatro corrientes en Cambio Democrático", dice Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea en los periodos 2017-2018 y 2018-2019. Anuncia que apoya a Rómulo Roux y que hay consenso para designar a la exdiputada Dana Castañeda como subsecretaria de la Asamblea. "Hay un grupito minúsculo que quizá no respalde esta moción".

9:00 a.m: Ronny Arauz será el jefe de bancada de CD.

9:04 am: Sergio Gálvez insiste que hay 4 corrientes en CD: los martinellistas, los romulistas, los nuevos y los que apoyan a Yanibel Ábrego. Remarca que Dana Castañeda no es la candidata de CD para ocupar la subsecretaría general de la Asamblea. "No tengo nada contra Dana, hago constar, pero a mi no se me ha pedido el voto ni se me tomó en cuenta en esta situación", indicó.

9:13 am: Yanibel Ábrego presidirá la sesión, porque es la primera en la lista, por orden alfabético. Como secretario actuará Edwin Zúñiga, quien es el último de la lista.

9:24 am: Ábrego juramenta a 68 diputados del quinquenio 2019-2024.

