Mireya Moscoso pide al próximo presidente que miré hacia el interior del país

La expresidenta de la República Mireya Moscoso dijo cuando acudió a votar en las primarias del Partido Panameñista que el próximo presidente de la República tiene que mirar hacia el interior del país.

“El próximo presidente tiene que voltear su mirada no solamente en la capital y en Colón, sino que camine del puente de las Américas... hay miles y miles de panameños que esperan una visita”, indicó Moscoso.

Pero sobre todo, esos panameños esperan que les digan la verdad, “que no engañen, que no hagan propuestas falsas que no van a cumplir”.

La exmandataria recordó que el pueblo panameño está cansado de los políticos, “que prometen y prometen y solamente llegan a la presidencia y se olvidan de esas promesas”.

En declaraciones a Telemetro Reporta sobre la reelección de los diputados, Moscoso dijo que el panameño esta acostumbrado a votar en aquellas personas que llevaron a la Asamblea Nacional hace cinco años. “Quizás haya mucha decepción por lo que está pasando en la Asamblea”.

Pero aclaró que hay algunos diputados que merecen estar allí, “el pueblo le dará su voto o le dará su voto castigo”.