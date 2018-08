José Raúl Mulino acusa a Yanibel Ábrego de impedir ingreso de jurados de mesa en Capira

El precandidato presidencial de Cambio Democrático (CD) José Raúl Mulino denunció a Yanibel Ábrego, secretaria general de su partido, de supuestamente haber impedido el ingreso de sus colaboradores a un centro de votación en Capira, en Panamá Oeste.

Mulino explicó que unos tres jurados de mesa de su equipo lo llamaron para informarle de esta irregularidad.

Sin embargo, Ábrego aseguró que estos señalamientos son falsos. "Sería incapaz de tratarle mal o hacer un acto de esa naturaleza", dijo la diputada en Telemetro.

Ábrego subrayó que en la escuela Federico Boyd, en Capira, donde votó, no se registró tal "incidente".

"Yo estoy aquí en la escuela y acabo de preguntar quién es el representante del señor José Raúl Mulino y aquí nadie sabe quién es el representante...", agregó.

"Yo creo que es la emoción de los aspirantes. Y cuando las cosas no están saliendo como ellos aspiran a que salgan entonces entramos en la frustración, y lo puedo entender por el momento que se vive", agregó.

Mulino le respondió: "Me alegro que sea así. Pero las tres personas que me llamaron no tienen porqué pegarme mentira a mí. Así que yo hice lo que tenía que hacer, denunciarlo". Y añadió: "Si esa irregularidad se ha dado y se mantiene yo impugno Capira entero".